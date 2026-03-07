B1 Inregistrari!
Vremea azi, 7 martie: Vreme plăcută în majoritatea regiunilor din România la început de weekend. Ce spun meteorologii

Vremea azi, 7 martie: Vreme plăcută în majoritatea regiunilor din România la început de weekend. Ce spun meteorologii

07 mart. 2026, 12:20
Vremea azi, 7 martie: Vreme plăcută în majoritatea regiunilor din România la început de weekend. Ce spun meteorologii
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum va evolua vremea în estul și sud-estul României
  2. Unde se anunță cele mai ridicate temperaturi din țară
  3. Cum va fi vremea în Transilvania, Oltenia și sudul țării
  4. Cum va fi vremea în București și la munte

Prima zi de weekend aduce vreme în general plăcută în cea mai mare parte a României, cu perioade însorite și temperaturi apropiate sau chiar peste valorile obișnuite pentru începutul lunii martie. Meteorologii anunță însă și episoade de ceață sau înnorări dimineața, mai ales în sudul și estul țării.

Pe parcursul zilei, temperaturile maxime vor varia considerabil între regiuni, de la aproximativ 7 grade pe litoral până la 16–17 grade în vestul și nord-vestul teritoriului.

Cum va evolua vremea în estul și sud-estul României

În Dobrogea și în zona Bărăganului, dimineața începe cu cer temporar noros, însă norii se vor risipi treptat pe parcursul zilei. Soarele va deveni dominant după orele prânzului, iar atmosfera se va stabiliza.

Valorile termice din aceste regiuni vor rămâne apropiate de normalul perioadei, iar la amiază temperaturile vor ajunge la aproximativ 10 grade. Chiar dacă începutul zilei poate aduce ceață sau nori, vremea va deveni treptat mai plăcută.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, ceața ar putea apărea în primele ore ale dimineții. Ulterior, cerul se va însenina, iar condițiile meteorologice vor fi favorabile pentru activități în aer liber.

Temperaturile din aceste zone vor fi ușor mai scăzute decât în ziua precedentă, iar la prânz termometrele vor indica în jur de 11 grade.

Unde se anunță cele mai ridicate temperaturi din țară

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi foarte plăcută, cu cer senin și vânt slab, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor rămâne confortabile pentru această perioadă a anului.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș predomină vremea bună, fără nori semnificativi și fără rafale puternice de vânt. După-amiaza, temperaturile pot ajunge chiar la 17 grade.

În vestul țării condițiile vor fi similare, iar atmosfera va rămâne stabilă pe tot parcursul zilei. Singura excepție este sudul Banatului, unde vântul poate atinge rafale de aproximativ 45 de kilometri pe oră.

Cum va fi vremea în Transilvania, Oltenia și sudul țării

În Transilvania dimineața începe cu temperaturi mai scăzute, mai ales în zonele depresionare. Pe parcursul zilei însă, soarele va încălzi treptat aerul, iar valorile termice vor crește.

La amiază, temperaturile vor ajunge la aproximativ 10 grade în Miercurea Ciuc și până la 15 grade în Alba Iulia. În Carpații Meridionali sunt posibile câteva înnorări, însă fără precipitații.

În Oltenia pot apărea condiții de ceață în prima parte a zilei, dar ulterior vremea devine mai caldă decât media obișnuită pentru începutul primăverii. În vestul regiunii, la Drobeta Turnu Severin, temperaturile pot atinge 14 grade.

În sudul României cerul va fi în general senin, iar valorile termice din Lunca Dunării pot ajunge la aproximativ 12 grade după-amiaza, transmite ANM.

Cum va fi vremea în București și la munte

În Capitală se anunță o zi predominant însorită, însă temperaturile vor fi ușor mai scăzute comparativ cu ziua precedentă. La amiază se vor înregistra aproximativ 12 grade.

Pe timpul nopții, condițiile de ceață revin în zona Bucureștiului, iar temperatura minimă ar putea coborî până în jurul valorii de zero grade.

La munte, vremea rămâne în general frumoasă, cu temperaturi în ușoară creștere. În masivele sudice pot apărea câțiva nori, însă nu sunt așteptate precipitații.

