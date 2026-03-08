B1 Inregistrari!
Vremea azi, 8 martie. Ziua femeii va fi neobișnuit de caldă

Vremea azi, 8 martie. Ziua femeii va fi neobișnuit de caldă

08 mart. 2026, 12:10
Vremea azi, 8 martie. Ziua femeii va fi neobișnuit de caldă
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Cum va fi vremea duminică în regiunile țării
  2. Unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi
  3. Ce vreme se anunță în București și la munte
  4. Ce avertizări au emis meteorologii pentru începutul săptămânii

România traversează un episod de vreme mai caldă decât normalul perioadei, cu temperaturi care depășesc valorile obișnuite pentru începutul lunii martie. În multe regiuni, cerul va rămâne senin, iar soarele va domina pe parcursul zilei. Totuși, meteorologii avertizează că vântul se va intensifica treptat în anumite zone ale țării, în special în sud-vest și la munte, unde rafalele pot deveni mai puternice.

Cum va fi vremea duminică în regiunile țării

În majoritatea zonelor din România, duminica aduce temperaturi plăcute pentru această perioadă a anului. Valorile maxime vor ajunge până la 19 grade în vestul țării, în timp ce pe litoral aerul rămâne mai răcoros.

În Dobrogea și în Bărăgan, dimineața poate începe cu ceață sau înnorări trecătoare, însă soarele își va face apariția ulterior. Temperaturile vor urca spre aproximativ 11 grade, iar pe litoral vor fi valori mai scăzute.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, începutul zilei poate aduce ceață în unele localități. Ulterior, cerul devine mai senin, iar maximele termice vor ajunge în jurul valorii de 12 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina vremea se menține însorită pe parcursul zilei, însă temperaturile scad ușor față de intervalele anterioare. La prânz, termometrele vor indica aproximativ 11 grade.

Unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi

Regiunile din vestul și nord-vestul țării vor avea parte de cele mai ridicate temperaturi ale zilei. În Maramureș și în nordul Transilvaniei, cerul va rămâne mai mult senin, iar valorile termice depășesc media sezonului.

La Satu Mare se pot atinge aproximativ 17 grade, iar atmosfera va fi una plăcută pe tot parcursul zilei. În Banat, temperaturile pot urca până la 19 grade, mai ales în zona orașului Reșița.

În același timp, în sudul Banatului vântul devine mai activ și poate atinge viteze de 40–50 km/h. În Transilvania dimineața rămâne rece, mai ales în depresiuni, însă după prânz temperaturile cresc până spre 15 grade.

Ce vreme se anunță în București și la munte

În Capitală, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și temperaturi mai ridicate decât media perioadei. După-amiaza, valorile maxime vor ajunge la aproximativ 13 grade.

Pe timpul nopții sunt posibile condiții de ceață, iar temperatura minimă va coborî spre aproximativ 1 grad. În zilele următoare, cerul va rămâne mai mult senin, iar temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite.

La munte, vremea se anunță predominant însorită, iar norii vor apărea doar trecător. Temperaturile din stațiuni vor fi similare celor înregistrate în ziua precedentă.

Ce avertizări au emis meteorologii pentru începutul săptămânii

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă până marți seara, care vizează intensificări temporare ale vântului. Fenomenul va fi resimțit mai ales în sud-vestul țării și în zona Carpaților Meridionali.

Rafalele vor avea, în general, viteze de 40–50 km/h, iar în zona montană înaltă pot ajunge la 60–80 km/h. Pentru județul Caraș-Severin a fost emis și un Cod galben de vânt puternic, cu viteze de 50–65 km/h.

