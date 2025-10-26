B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea de azi în România: ploaie, nori şi temperaturi moderate

Vremea de azi în România: ploaie, nori şi temperaturi moderate

B1.ro
26 oct. 2025, 09:44
Vremea de azi în România: ploaie, nori şi temperaturi moderate
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum evoluează vremea pe regiuni
  2. Recomandări pentru ziua de astăzi
  3. De ce se manifestă astfel vremea?

Astăzi, pe întreg teritoriul României, atmosfera este dominată de nori şi ploi slabe în multe zone, cu un grad de instabilitate în special dimineaţa şi seara. Din punct de vedere termic, temperaturile pornesc de la aproximativ 5 °C în primele ore, şi urcă spre 12-13 °C pe parcursul după-amiezii.

Cum evoluează vremea pe regiuni

  • Regiunea est-centrala (inclusiv zona capitalei): Dimineaţa se deschide cu ploaie slabă (≈5-7 °C), pe parcursul zilei noros cu pauze între precipitaţii, temperaturi în jur de 11-12 °C. Seara: posibil retur al ploilor.
  • Vestul ţării: Similar – temperaturi moderate pentru toamnă (~10-12 °C după-amiază), cer în general noros, cu ploi sporadice.
  • Nordul & zona montană: Mai rece dimineaţa, aşteptaţi temperaturi mai mici (~5-8 °C) şi posibile ploi/averse la altitudine.
  • Sudul & litoralul: Temperaturile se situează puţin peste medie (~11-13 °C), cu nori prezenţi şi probabilitate de ploaie redusă în orele centrale, dar creşterea norilor înspre seară.
  • Zona centrală & Transilvania: Ploaie mai probabilă dimineaţa şi seara, noros în restul zilei; temperaturi între ~9-12 °C.

Recomandări pentru ziua de astăzi

  • Folosește o geacă impermeabilă sau pelerină: ploaia este probabilă, mai ales la început şi sfârşit de zi.
  • Începe ziua mai bine echipat: dimineaţa e rece (~5-7 °C în multe locuri).
  • Dacă ieşi la drum lung sau ai activităţi în aer liber, verifică starea drumurilor: ploile pot genera condiţii alunecoase.
  • Profită de orele cu pauză de ploaie (după-amiază) pentru plimbări sau cumpărături.
  • Seara: pregăteşte-te pentru întoarcerea ploii şi temperaturi în scădere (~8-10 °C sau sub, în funcţie de zonă).

De ce se manifestă astfel vremea?

Astăzi, conform meteorologilor, ţara noastră se află sub influenţa unei mase de aer relativ umedă şi moderat de rece, ceea ce generează:

  • nori densi şi ploaie în zonele joase;
  • temperaturi care nu evoluează dramatic spre o zi blândă, ci rămân moderate pentru sezon (~10-13 °C);
  • tranziţie dinspre vreme mai rece dimineaţa spre un mediu mai „prietenos” după-amiază, dar cu riscul revenirii ploilor spre seară.
Tags:
Citește și...
Vremea în România, sâmbătă: vânt puternic și contrast termic
Meteo
Vremea în România, sâmbătă: vânt puternic și contrast termic
Vremea în România astăzi, 25 octombrie 2025: o zi blândă de toamnă, cu temperaturi peste normalul perioadei
Meteo
Vremea în România astăzi, 25 octombrie 2025: o zi blândă de toamnă, cu temperaturi peste normalul perioadei
Prognoza meteo, 24 octombrie 2025: răcire și instabilitate. Ce ne așteaptă în România?
Meteo
Prognoza meteo, 24 octombrie 2025: răcire și instabilitate. Ce ne așteaptă în România?
ANM avertizează asupra unui fenomen care amenință natura. Iată despre ce este vorba
Meteo
ANM avertizează asupra unui fenomen care amenință natura. Iată despre ce este vorba
Prognoza meteo pentru 24 octombrie 2025: Ploi, vânt puternic și temperaturi de până la 19°C
Meteo
Prognoza meteo pentru 24 octombrie 2025: Ploi, vânt puternic și temperaturi de până la 19°C
Vânt puternic în vestul și centrul țării. ANM a emis o atenționare de cod galben
Meteo
Vânt puternic în vestul și centrul țării. ANM a emis o atenționare de cod galben
Prognoza meteo, 23 octombrie 2025: Toamnă blândă și vreme plăcută în toată România
Meteo
Prognoza meteo, 23 octombrie 2025: Toamnă blândă și vreme plăcută în toată România
Prognoza pentru joi, 23 octombrie 2025: soare în sud, ploi în vest, ceață dimineața
Meteo
Prognoza pentru joi, 23 octombrie 2025: soare în sud, ploi în vest, ceață dimineața
Prognoza meteo România: Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025?
Meteo
Prognoza meteo România: Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025?
Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025? Prognoza meteo completă
Meteo
Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025? Prognoza meteo completă
Ultima oră
10:03 - Familia lui Gigi Becali nu va fi prezentă la sfințirea Catedralei Neamului. Care este motivul, de fapt
09:23 - Trump nu se va întâlni cu Putin până când nu va exista un acord de pace cu Ucraina: „Nu îmi voi pierde timpul”
09:06 - A început slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale
08:25 - Explozia din Rahova: Distrigaz a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze
23:59 - June Lockhart a murit. Actrița celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space” avea 100 de ani (VIDEO)
23:33 - Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a povestit cum a scăpat de armată: Am muncit, am lălăit-o cu școala
22:59 - Oana Roman, mărturisiri despre suferința fiicei: „Nimic nu poate alina sau șterge această traumă pe care ea o trăiește”
22:26 - Accident grav în Munții Făgăraș: Doi turiști au murit și unul e rănit după ce au căzut în gol (VIDEO)
21:51 - Profesoară de biologie în Iași, găsită de elevii săi pe site-urile de videochat
20:56 - Dezastru la Administrația „Apele Române”. Ministra Diana Buzoianu: „Practic, azi, nu e nicio consecință reală dacă Legea Apelor nu e respectată”. Ce a descoperit Corpul de Control (VIDEO)