Vremea de azi în România: ploaie, nori şi temperaturi moderate

Astăzi, pe întreg teritoriul , atmosfera este dominată de nori şi ploi slabe în multe zone, cu un grad de instabilitate în special dimineaţa şi seara. Din punct de vedere termic, temperaturile pornesc de la aproximativ 5 °C în primele ore, şi urcă spre 12-13 °C pe parcursul după-amiezii.

Cum evoluează vremea pe regiuni

Regiunea est-centrala (inclusiv zona capitalei): Dimineaţa se deschide cu ploaie slabă (≈5-7 °C), pe parcursul zilei noros cu pauze între precipitaţii, temperaturi în jur de 11-12 °C. Seara: posibil retur al ploilor.

Vestul ţării: Similar – temperaturi moderate pentru toamnă (~10-12 °C după-amiază), cer în general noros, cu ploi sporadice.

Nordul & zona montană: Mai rece dimineaţa, aşteptaţi temperaturi mai mici (~5-8 °C) şi posibile ploi/averse la altitudine.

Sudul & litoralul: Temperaturile se situează puţin peste medie (~11-13 °C), cu nori prezenţi şi probabilitate de ploaie redusă în orele centrale, dar creşterea norilor înspre seară.

Zona centrală & Transilvania: Ploaie mai probabilă dimineaţa şi seara, noros în restul zilei; temperaturi între ~9-12 °C.

Recomandări pentru ziua de astăzi

Folosește o geacă impermeabilă sau pelerină: ploaia este probabilă, mai ales la început şi sfârşit de zi.

Începe ziua mai bine echipat: dimineaţa e rece (~5-7 °C în multe locuri).

Dacă ieşi la drum lung sau ai activităţi în aer liber, verifică starea drumurilor: ploile pot genera condiţii alunecoase.

Profită de orele cu pauză de ploaie (după-amiază) pentru plimbări sau cumpărături.

Seara: pregăteşte-te pentru întoarcerea ploii şi temperaturi în scădere (~8-10 °C sau sub, în funcţie de zonă).

De ce se manifestă astfel vremea?

Astăzi, conform , ţara noastră se află sub influenţa unei mase de aer relativ umedă şi moderat de rece, ceea ce generează: