Vremea continuă să se răcească duminică, temperaturile din mai multe regiuni ale țării urmând un trend descenedent. Prima parte din zi este marcată de prezența norilor, în centru și în est, dar și de intensificări ale vântului, în est, centru și sud-vest.

Vremea în Moldova, Muntenia și Bucovina

Duminică debutează cu nori și, pe alocuri, precipitații sub formă de ploaie, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. În a doua parte a zilei, iese și soarele, dar temperaturile nu vor depăși 16 grade.

Vor fi și intensificări ale vântului, iar în zona Carpaților de Curbură este de așteptat ca viteza rafalelor să ajungă și la 90 km/h.

În jumătatea nordică a și în Bucovina, prima parte a zilei, cerul va fi în mare parte înnorat și vor cădea câțiva stropi de ploaie. Vremea se îmbunătățește după-amiază, ba chiar va ieși și soarele. Cu toate astea, temperaturile sunt mai scăzute decât în ziua precedentă: maximele se opresc la 15 grade. Rafalele de vânt vor atinge chiar și 60 km/h.

Vremea în vestul țării: cu cât scad temperaturile

Înnorări vor fi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, dar condițiile de ploaie sunt reduse. Chiar dacă și în această zonă își va face apariția soarele, temepraturile urmează un trend descendet, iar vremea se va răci sub normalul perioadei.

Românii din ținurile vestice se bucură de o zi însorită, dar mai rece cu 2-3 grade decât cea precedentă.

În Transilvania, norii dispar cu cât înaintăm spre seară. La amiază, soarele apare de după nori, însă temperaturile nu reușesc să crească mai mult de 12 grade. În prima parte a zilei o să se înregistreze și precipitații sub formă de ploaie, pe arii restrânse, iar la altitudinile mari, este de așteptat să apară și ninsori sau lapoviță.

Vremea în sudul țării. Zona unde temperaturile sunt la același nivel cu normalul perioadei

Oltenii vor avea parte de o zi frumoasă. Înnorări vor fi doar pe arii restrânse, pe perioade scurte de timp, iar temperaturile nu se modifică cu mult față de cele din ziua precedentă. Termometree vor indica 16-17 grade Celsius.

În ținuturile sudice, norii se risipesc treptat, odată cu întețirea vântului. În Lunca Dunării, după prânz, temperaturile sunt la nivelul celor normale pentru această perioadă a anului: 18 grade, potrivit datelor de pe site-ul .

Vremea în Dobrogea și Bărăgan

Și în Dobrogea și Bărăgan, ziua începe cu nori. Pe parcursul zilei, se risipesc, chiar dacă este posibil să și plouă pe alocuri. Maximele nu le depășesc pe cele de ieri, situându-se în jur de 17 grade.

Vremea în București

În București, soarele își face apariția printre nori. Dacă bucureștenii sunt feriți de ploi, nu același lucru se poate spune și despre vremea rece. După amiază, termometrele nu vor urca mai sus de 17 grade, în timp ce noaptea, temperaturile se vor situa chiar și la 0 grade, în unele zone.