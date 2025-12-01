Ziua de 1 decembrie 2025 aduce cu sine nu doar celebrarea Zilei Naționale a României, ci și o schimbare notabilă în peisajul meteorologic. Deși suntem oficial în prima zi a iernii calendaristice, prognoza meteo indică o vreme mai blândă decât media multianuală pentru această perioadă, însă destul de rece, cu șanse de precipitații mixte, în special în regiunile sudice și vestice.

Aer polar și temperaturi în scădere

Conform actualizate, vremea în astăzi este caracterizată de o masă de aer umed care traversează țara de la vest la est. Acest lucru menține un cer predominant noros și o senzație generală de umezeală și frig.

Temperaturile maxime se vor încadra, la nivel național, între 5°C și 7°C, valori ușor peste normalul climatologic, dar care necesită echipament adecvat de iarnă.

În București, Capitala se va bucura de temperaturi maxime în jurul valorii de 7°C, cu cer predominant noros.

Temperaturile minime vor coborî sub pragul de îngheț în noaptea de 1 spre 2 decembrie, atingând valori de -3°C în zonele montane și submontane, dar și în depresiunile din Transilvania.

De la ploaie la ninsoare

Precipitațiile reprezintă un factor important în prognoza meteo de astăzi:

Sudul și Vestul Țării: În zonele de câmpie, inclusiv în Oltenia și Muntenia, se așteaptă precipitații sub formă de ploaie slabă, cu șanse mai mari pe timpul dimineții și serii.

Transilvania și Moldova: Aici, precipitațiile vor fi mai rare, iar cerul va alterna între noros și parțial însorit.

La Munte: În Carpații Meridionali și Orientali, la altitudini de peste 1500 de metri, va predomina ninsoarea, favorizând depunerea unui strat nou de zăpadă. Se recomandă prudență în zonele de munte din cauza vântului și a vizibilității reduse.

Vânt și disconfort termic

Vântul va sufla moderat, în general, cu intensificări locale în zona montană înaltă, unde va spori disconfortul termic. Senzația de frig resimțită (cunoscută ca feels like temperature) va fi mai scăzută decât temperatura reală, în special din cauza umidității ridicate și a vântului. În zonele de șes, vântul va avea o viteză medie de circa 10-15 km/h (aproximativ 6-7 mph), din direcție predominant vestică.