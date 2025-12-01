Ziua de 1 decembrie 2025 aduce cu sine nu doar celebrarea Zilei Naționale a României, ci și o schimbare notabilă în peisajul meteorologic. Deși suntem oficial în prima zi a iernii calendaristice, prognoza meteo indică o vreme mai blândă decât media multianuală pentru această perioadă, însă destul de rece, cu șanse de precipitații mixte, în special în regiunile sudice și vestice.
Conform datelor meteorologice actualizate, vremea în România astăzi este caracterizată de o masă de aer umed care traversează țara de la vest la est. Acest lucru menține un cer predominant noros și o senzație generală de umezeală și frig.
Precipitațiile reprezintă un factor important în prognoza meteo de astăzi:
Vântul va sufla moderat, în general, cu intensificări locale în zona montană înaltă, unde va spori disconfortul termic. Senzația de frig resimțită (cunoscută ca feels like temperature) va fi mai scăzută decât temperatura reală, în special din cauza umidității ridicate și a vântului. În zonele de șes, vântul va avea o viteză medie de circa 10-15 km/h (aproximativ 6-7 mph), din direcție predominant vestică.