Vremea rămâne deosebit de rece și astăzi, cu temperaturi sub mediile climatologice, ninsori în mai multe regiuni și intensificări ale vântului. Administrația Națională de Meteorologie ( ) a emis o informare meteorologică valabilă până pe 11 februarie, precum și avertizări Cod Galben de ninsori, vânt puternic și ger, în special în estul și sudul țării.

Ninsori și strat de zăpadă în sud-vest și centru

Potrivit meteorologilor, în intervalul 9 februarie, ora 10:00 -11 februarie, vor fi precipitații predominant sub formă de , în special în sud-vestul țării. În Oltenia, cantitățile de apă vor ajunge la 5-10 l/mp și izolat la 15-20 l/mp, iar stratul de zăpadă va avea grosimi cuprinse între 5 și 15 centimetri.

Ninsori slabe sunt prognozate și în sudul și centrul țării, unde izolat se pot forma depuneri de polei sau ghețuș, ceea ce poate crea probleme în trafic.

Vânt puternic și viscol la munte

Vântul va avea intensificări locale în sud-vest, sud și est, dar și pe alocuri în centrul țării, cu viteze de 45-50 km/h. În sudul Banatului și în extremitatea vestică a Carpaților Meridionali, rafalele vor ajunge la 50-70 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

La altitudini de peste 1.200 de metri, în Carpații Meridionali, vântul va sufla cu peste 70-90 km/h, determinând viscol și vizibilitate redusă, condiții dificile pentru deplasările montane.

Ger accentuat în Moldova și estul Transilvaniei

În Moldova și estul Transilvaniei, valorile termice vor fi deosebit de scăzute, cu 6-9 grade sub normalul perioadei. Pe parcursul zilei de luni, temperaturile maxime se vor situa între -7 și -3 grade Celsius, iar în noaptea de luni spre marți va fi ger, cu minime cuprinse între -14 și -10 grade.

La nivel național, temperaturile maxime vor oscila între -3 și 7 grade, iar minimele între -7 și 2 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar în cursul nopții sunt posibile ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 1 grad Celsius. Minima nopții se va situa între -2 și 0 grade.

Meteorologii recomandă prudență în trafic și echiparea corespunzătoare pentru temperaturi scăzute, în condițiile în care vremea de iarnă va persista și în următoarele zile.