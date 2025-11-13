În data de 13 noiembrie 2025, se confruntă cu o vreme tipică pentru mijlocul toamnei târzii, cu temperaturi scăzute dimineața și un cer predominant senin pe parcursul zilei. Dacă te pregătești să ieși din casă sau să planifici o călătorie, este esențial să știi la ce să te aștepți de la de astăzi.

Ce aduce ziua de joi

Ziua de joi, 13 noiembrie 2025, aduce o atmosferă rece, în special în primele ore ale dimineții. La nivel național, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 11°C în timpul zilei, în timp ce minimele coboară chiar și până la -1°C pe timpul nopții, indicând un îngheț slab.

Această diferență semnificativă între zi și noapte necesită o îmbrăcăminte adecvată, în straturi, pentru a face față variațiilor de temperatură.

Condiții atmosferice pe regiuni

Pentru majoritatea regiunilor din țară, vremea în România 13 noiembrie 2025 va fi caracterizată de un cer senin și însorit pe parcursul zilei, cu vânt ușor din direcția nordică.

În Transilvania, de exemplu, vremea va fi rece și însorită, iar șansele de precipitații sunt scăzute. Totuși, în zonele montane înalte, s-ar putea înregistra izolat lapoviță sau ninsoare slabă. În Muntenia, inclusiv în capitală, cerul va fi predominant senin, iar probabilitatea de precipitații este foarte scăzută, favorizând o zi uscată.

În Moldova, deși cerul va fi variabil, vremea rămâne rece, cu un vânt ușor până la moderat. În Dobrogea, se anunță o zi senină și plăcută, cu vânt slab care nu va influența semnificativ temperatura resimțită.

Șansele de precipitații sunt reduse la nivel național, estimându-se o probabilitate de aproximativ 10%. Temperatura resimțită poate fi chiar mai mică decât temperatura reală, atingând în zori în jur de -2°C, de aceea este necesară precauție.

Recomandări de siguranță și echipament

Având în vedere condițiile meteorologice, este recomandat să te echipezi corespunzător: o geacă călduroasă, fular, mănuși și căciulă sunt esențiale, în special dacă petreci mult timp în aer liber dimineața sau seara.

Este important de reținut și faptul că temperaturile sub zero grade pe timpul nopții pot crea condiții de polei pe drumuri, în special în zonele umbrite sau la altitudini mari. Conduceți prudent! Datorită cerului senin și vântului slab (circa 4 mph din direcția nordică), calitatea aerului este, în general, bună.