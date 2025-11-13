B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea în România, 13 noiembrie 2025: Un debut de iarnă blând, cu temperaturi scăzute

Vremea în România, 13 noiembrie 2025: Un debut de iarnă blând, cu temperaturi scăzute

B1.ro
13 nov. 2025, 10:15
Vremea în România, 13 noiembrie 2025: Un debut de iarnă blând, cu temperaturi scăzute
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce aduce ziua de joi
  2. Condiții atmosferice pe regiuni
  3. Recomandări de siguranță și echipament

În data de 13 noiembrie 2025, România se confruntă cu o vreme tipică pentru mijlocul toamnei târzii, cu temperaturi scăzute dimineața și un cer predominant senin pe parcursul zilei. Dacă te pregătești să ieși din casă sau să planifici o călătorie, este esențial să știi la ce să te aștepți de la prognoza meteo de astăzi.

Ce aduce ziua de joi

Ziua de joi, 13 noiembrie 2025, aduce o atmosferă rece, în special în primele ore ale dimineții. La nivel național, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 11°C în timpul zilei, în timp ce minimele coboară chiar și până la -1°C pe timpul nopții, indicând un îngheț slab.

Această diferență semnificativă între zi și noapte necesită o îmbrăcăminte adecvată, în straturi, pentru a face față variațiilor de temperatură.

Condiții atmosferice pe regiuni

Pentru majoritatea regiunilor din țară, vremea în România 13 noiembrie 2025 va fi caracterizată de un cer senin și însorit pe parcursul zilei, cu vânt ușor din direcția nordică.

În Transilvania, de exemplu, vremea va fi rece și însorită, iar șansele de precipitații sunt scăzute. Totuși, în zonele montane înalte, s-ar putea înregistra izolat lapoviță sau ninsoare slabă. În Muntenia, inclusiv în capitală, cerul va fi predominant senin, iar probabilitatea de precipitații este foarte scăzută, favorizând o zi uscată.

În Moldova, deși cerul va fi variabil, vremea rămâne rece, cu un vânt ușor până la moderat. În Dobrogea, se anunță o zi senină și plăcută, cu vânt slab care nu va influența semnificativ temperatura resimțită.

Șansele de precipitații sunt reduse la nivel național, estimându-se o probabilitate de aproximativ 10%. Temperatura resimțită poate fi chiar mai mică decât temperatura reală, atingând în zori în jur de -2°C, de aceea este necesară precauție.

Recomandări de siguranță și echipament

Având în vedere condițiile meteorologice, este recomandat să te echipezi corespunzător: o geacă călduroasă, fular, mănuși și căciulă sunt esențiale, în special dacă petreci mult timp în aer liber dimineața sau seara.

Este important de reținut și faptul că temperaturile sub zero grade pe timpul nopții pot crea condiții de polei pe drumuri, în special în zonele umbrite sau la altitudini mari. Conduceți prudent! Datorită cerului senin și vântului slab (circa 4 mph din direcția nordică), calitatea aerului este, în general, bună.

Tags:
Citește și...
Vremea în România, 13 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Meteo
Vremea în România, 13 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
România se pregătește de o iarnă atipică. Ce spun specialiștii ANM despre prognoza sezonului rece
Meteo
România se pregătește de o iarnă atipică. Ce spun specialiștii ANM despre prognoza sezonului rece
Vremea astăzi, 12 noiembrie. Soarele rămâne ascuns după nori în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea astăzi, 12 noiembrie. Soarele rămâne ascuns după nori în cea mai mare parte a țării
Prognoza ANM pentru 11 noiembrie. Vreme instabilă cu temperaturi ridicate
Meteo
Prognoza ANM pentru 11 noiembrie. Vreme instabilă cu temperaturi ridicate
Iarna aceasta va aduce lapoviță și ninsoare mai ales în vest și sud. Cât de jos vor coborî temperaturile
Meteo
Iarna aceasta va aduce lapoviță și ninsoare mai ales în vest și sud. Cât de jos vor coborî temperaturile
Vremea astăzi, 10 noiembrie. Ziua începe cu ceață și continuă cu ploi, în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea astăzi, 10 noiembrie. Ziua începe cu ceață și continuă cu ploi, în cea mai mare parte a țării
Vremea astăzi, 9 noiembrie. Soarele își face apariția în mai multe regiuni, iar temperaturile cresc peste normalul perioadei
Meteo
Vremea astăzi, 9 noiembrie. Soarele își face apariția în mai multe regiuni, iar temperaturile cresc peste normalul perioadei
Vremea astăzi. Regiunea unde va ploua abundent, iar cantitățile de apă strânse ajung la 25 de litri pe metru pătrat
Meteo
Vremea astăzi. Regiunea unde va ploua abundent, iar cantitățile de apă strânse ajung la 25 de litri pe metru pătrat
Vremea astăzi, 7 noiembrie. Ce anunță meteorologii
Meteo
Vremea astăzi, 7 noiembrie. Ce anunță meteorologii
Fenomen meteo rar în formare. Ce înseamnă încălzirea stratosferică timpurie și cum ne poate afecta iarna 2025-2026
Meteo
Fenomen meteo rar în formare. Ce înseamnă încălzirea stratosferică timpurie și cum ne poate afecta iarna 2025-2026
Ultima oră
11:00 - Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: „E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (VIDEO)
10:37 - Premierul Republicii Moldova, primit la Palatul Cotroceni. Alexandru Munteanu se află în vizită oficială la Bucureşti
10:31 - Filmele care l-au cucerit pe Papa Leon al XIV-lea. Iată despre ce este vorba
10:18 - Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Mesajul candidatului PNL pentru bucureșteni (VIDEO)
10:07 - Primarul comunei Zănești a fost arestat preventiv pentru luare de mită și abuz în serviciu
10:03 - Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție
09:58 - Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București
09:36 - A murit un important actor român. Lumea teatrului este în doliu după Mihai Dinvale
09:35 - Dan Alexa îi vede pe Hagi și Halep la „Asia Express”: „Eu cred că ar face față”
09:13 - Dominic Fritz a primit cetățeania română. Politicianul USR trebuie să depună jurământul de credință