Vremea în România, 15 noiembrie 2025: o zi de toamnă blândă la nivel național

Vremea în România, 15 noiembrie 2025: o zi de toamnă blândă la nivel național

15 nov. 2025, 08:34
Vremea în România, 15 noiembrie 2025: o zi de toamnă blândă la nivel național
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Regiuni Vestice (Banat, Crișana)
  2. Regiuni Centrale și de Nord (Transilvania, Maramureș, Moldova)
  3. Regiuni Sudice (Muntenia, Oltenia) și Dobrogea
  4. Zona Montană
  5. Cer, Vânt și Fenomene Locale

Pe 15 noiembrie 2025, România se pregătește pentru o zi cu vreme preponderent stabilă, iar temperaturile vor rămâne peste media climatologică pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei ANM, condițiile meteo vor fi relativ constante în marea parte a țării, cu variații regionale moderate.

Regiuni Vestice (Banat, Crișana)

În Banat, ANM estimează că temperaturile maxime vor urca până la 16-17 °C până pe 15 noiembrie, ceea ce indică o zi mai caldă decât de obicei. Minimele nocturne vor coborî semnificativ, între 1 și 3 °C, ceea ce poate aduce dimineți reci.

În Crișana, se anticipează maxime de până la 15 °C, iar nopțile vor fi de asemenea răcoroase, cu temperaturi între 2-4 °C.

Regiuni Centrale și de Nord (Transilvania, Maramureș, Moldova)

În Transilvania, se așteaptă un contrast termic pronunțat: maximele pot varia între 11 și 13 °C, iar minimele nocturne scad până la aproximativ –2 °C, potrivit raportului ANM.

În Maramureș, situația este similară, cu temperaturi diurne moderate (13-14 °C) și nopți reci.

În Moldova, meteorologii estimează maxime de 11-13 °C și minime între 2 și 8 °C, ceea ce sugerează dimineți reci și potențial ploi locale, deși pentru 15 noiembrie nu se anticipează precipitații majore.

Regiuni Sudice (Muntenia, Oltenia) și Dobrogea

În Muntenia, temperaturile diurne la 15 noiembrie ar putea fi în jurul valorii medii 13-14 °C, iar nopțile devin din ce în ce mai reci, cu minimuri estimate la 2-3 °C. De asemenea, zona ar putea avea nebulozitate joasă dimineața sau chiar ceață, dar cerul va rămâne în mare parte senin spre prânz. Potrivit prognozelor, ploi semnificative nu sunt de așteptat pe 15 noiembrie, cel puțin nu pe scară largă.

În Oltenia, maximele vor fi puțin mai ridicate (12-15 °C), în timp ce minimele pot coborî între 1-2 °C, ceea ce adaugă un contrast apreciabil între zi și noapte.

În Dobrogea, prognoza ANM indică o răcire comparativă, cu maxime estimate la 13-14 °C și minimă nocturnă în jur de 5 °C.

Zona Montană

La altitudine, valorile termice vor fi mai scăzute: maximele medii se situează între 4 și 10 °C, iar minimele pot ajunge la pragul de îngheț în zonele cele mai înalte.

Precipitațiile la munte sunt posibile sub formă mixtă (lapoviță sau ninsoare), în funcție de altitudine și de condițiile locale.

Cer, Vânt și Fenomene Locale

Cerul va fi majoritar senin sau cu nori discreți în cea mai mare parte a regiunilor, conform prognozelor. Vântul va fi slab până la moderat, fără intensificări importante raportate, ceea ce contribuie la stabilitatea vremii. În anumite zone (mai ales sud și centru), dimineața poate apărea ceață sau nebulozitate joasă, dar fenomenul este tranzitoriu și se va risipi spre orele prânzului.

