Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, aduce o vreme specifică târzii în România, cu dimineți reci, dar cu o evoluție plăcută a temperaturilor pe timpul zilei, sub un cer predominant senin. Deși ne aflăm la mijlocul lunii, masele de aer rece mențin temperaturile sub mediile multianuale pentru această perioadă, impunând o vestimentație adecvată.

Minime și maxime termice

Încă de la primele ore ale dimineții, românii se confruntă cu un aer rece și o umezeală crescută. Temperaturile curente în România se situează în jurul valorii de 2 grade Celsius, cu o umiditate ridicată de 88%. Vântul suflă slab, din direcția nord-est, cu o viteză de doar 1 mph, conform .

Prognoza pentru întreaga zi de sâmbătă indică o maximă ce va ajunge până la 11 grade Celsius, în timp ce minima nopții se va apropia de pragul înghețului, coborând până 1 grad Celsius. Acest decalaj termic semnificativ, specific sezonului, impune prudență, mai ales în orele de vârf ale dimineții și serii.

Cer senin și fără precipitații

estea bună pentru cei care își fac planuri în aer liber este că vremea din România pe 15 noiembrie va fi una predominant frumoasă și uscată. Pe parcursul zilei, condițiile vor fi însorite, cu șanse de precipitații 0%. Indicele UV este foarte scăzut (UV 1), așa că nu este nevoie de protecție solară intensă.

Vântul va fi în general ușor, suflând dinspre sud cu o viteză de aproximativ 3 mph. Această circulație atmosferică menține un disconfort termic redus, deși senzația de rece va persista din cauza umezelii. Seara, cerul va deveni preponderent noros, însă șansele de ploaie rămân mici, doar 10%.

Estul și sudul, mai reci

Cu toate că prognoza generală este valabilă la nivel național, se așteaptă ca regiunile din Estul și Sudul României să resimtă cel mai intens efectul maselor de aer rece, cu temperaturi minime mai scăzute și posibile brume matinale, în special în zonele depresionare. În Transilvania și la munte, senzația de frig va fi mai accentuată.