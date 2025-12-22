Vremea din în luni, 22 decembrie 2025 se menține mai blândă decât de obicei pentru perioada de iarnă, cu cer temporar noros și temperaturi peste mediile climatice ale lunii decembrie, arată prognozele meteo actualizate pentru ziua de astăzi.

Temperaturi peste normalul perioadei și cer variabil

Conform meteo pentru ziua de 22 decembrie, vremea va fi, în general, ușor instabilă, cu cer temporar noros în mare parte din țară. Pe arii restrânse vor fi ploi slabe sau burniță, în special în regiunile Oltenia, Muntenia și Moldova, iar izolat și în alte zone ale țării. La munte și local în partea de nord-est, în a doua parte a nopții pot apărea lapoviță și ninsoare, cu risc de polei pe anumite sectoare de drum. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sudul Banatului și la munte. Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei, cu maxime de până la 10 grade Celsius în unele zone, și minime cuprinse între -5 și 4 grade Celsius în noaptea de luni spre marți.

Vremea pe regiuni

În marile orașe și județe situația meteo va fi următoarea:

București: Cer predominant înnorat, temperaturi între 3°C și 5°C, cu vânt slab și posibil ceață dimineața.

Ploiești: Noros cu ceață locală dimineața, cu temperaturi între 2°C și 5°C pe parcursul zilei.

Sibiu: Temperatură minimă de -1°C și maximă până în jur de 4°C, cer variabil spre parțial însorit după-amiază.

Suceava: Vreme rece și predominant înnorat cu temperaturi în jurul valorii de 1-2°C și vânt slab.

În zonele de deal și la altitudine mai mare, valorile termice vor fi ceva mai scăzute, dar în ansamblu vremea rămâne mai caldă decât media multianuală pentru această dată.

Ceață, precipitații mixte și perspectiva sărbătorilor

Dimineața și în prima parte a zilei, local poate fi ceață densă în centrele urbane și în văi, favorizând condiții de vizibilitate redusă. În regiunile sudice și estice sunt posibile ploi slabe sau burniță, în timp ce la altitudini mari precipitațiile pot alterna între lapoviță și ninsoare. În perioada imediat următoare se așteaptă și șanse mai mari de ninsori în timpul sărbătorilor de Crăciun, pe fondul unei răciri a vremii la nivel național.