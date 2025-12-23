B1 Inregistrari!
Vremea în România, 23 decembrie. Avertizări Cod galben de ceață în șapte județe

Vremea în România, 23 decembrie. Avertizări Cod galben de ceață în șapte județe

23 dec. 2025, 09:08
Vremea în România, 23 decembrie. Avertizări Cod galben de ceață în șapte județe
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Situația generală a vremii
  2. Avertizări Cod galben de ceață
  3. Precipitații și condiții de drum
  4. Vremea în principalele regiuni
  5. Temperaturi minime și maxime

Marți, 23 decembrie, vremea în România se menține specifică finalului de an, cu temperaturi apropiate de mediile climatologice și precipitații slabe în mai multe regiuni. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări nowcasting Cod galben de ceață în șapte județe, cu vizibilitate redusă și posibile depuneri de chiciură sau ghețuș.

Situația generală a vremii

La nivel național, vremea este caracterizată de valori termice normale pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, mai persistente în regiunile vestice, nordice și centrale. În sud și sud-est, înnorările vor fi mai reduse, iar șansele de precipitații vor fi scăzute.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate, în special în zonele montane și în regiunile estice.

Avertizări Cod galben de ceață

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață, valabile până la ora 11:00, în localități din județele Constanța, Cluj, Covasna, Brașov, Mureș, Sibiu și Suceava.

Potrivit ANM, în aceste zone, vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, condiții care favorizează, în funcție de factorii locali, formarea ghețușului sau chiciurei.

Precipitații și condiții de drum

În cursul zilei, sunt posibile precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță sau ninsoare, în funcție de regiune și de altitudine. În zonele montane, la altitudini mai mari, vor predomina ninsorile, iar local se poate depune un strat subțire de zăpadă.

În regiunile din vestul, nordul și centrul țării, precipitațiile vor fi mixte, în timp ce în sud și sud-est acestea vor fi izolate. În condiții de ceață sau umezeală, pe alocuri, se poate forma polei, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.

Vremea în principalele regiuni

În Transilvania și Maramureș, vremea va fi în general închisă, cu temperaturi scăzute și precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare sau lapoviță. În Moldova, cerul va fi mai mult noros, iar precipitațiile vor fi izolate.

În Muntenia și Oltenia, vremea va fi relativ stabilă, cu cer variabil și șanse reduse de precipitații. Dobrogea va avea un regim termic apropiat de normal, cu vânt moderat pe litoral și cer parțial noros.

La munte, vremea va fi rece, cu ninsori slabe și intensificări ale vântului pe creste, unde se pot semnala condiții de viscol temporar.

Temperaturi minime și maxime

Temperaturile maxime se vor situa, în general, la valori apropiate de mediile multianuale, în timp ce minimele vor coborî sub pragul de îngheț în majoritatea zonelor, mai ales pe timpul nopții și dimineții. Izolat, se va semnala ceață, asociată cu depunere de chiciură.

