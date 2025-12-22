Președintele Consiliului Județean Constanța renunță la demisia pe care tocmai și-a anunțat-o joia trecută. a anunțat că nu mai renunță la funcție după o discuție cu Ilie Bolojan.

Răzgândeală la președintele Consiliului Județean Constanța

Doar un weekend l-a ținut decizia de a demisiona, pe Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța. El s-a răzgândit în cele două zile de la finalul săptămânii, după ce anunțase că se retrage din funcție. A făcut-o după o întrevedere cu Ilie Bolojan, care a lăsat treburile presante ale țării ca să dea o fugă la Constanța pentru a-i rezolva problema.

În acest context, Florin Mitroi a anunțat că s-a răzgândit și renunță la demisie. De dragul cetățenilor, bineînțeles, pentru ca aceștia să-și petreacă în liniște, fără să se macine de grija lui. De asemenea, Mitroi a declarat că s-a răzgândit pentru a finaliza proiectele. Aceleași proiecte care l-au determinat să-și dea demisia câteva zile mai devreme.

„Astăzi am decis să renunţ la demisie din două motive, pentru constănţeni, pentru liniştea judeţului şi pentru a duce proiectele mai departe. Dar, nu în ultimul rând, dacă aţi observat în declaraţia mea de presă, motivul plecării mele a fost pentru că mă simt îngrădit, lucru pe care l-am spus de la început, când am ajuns să preiau Consiliul Judeţean, că atunci când voi simţi că nu pot face lucruri măreţe pentru constănţeni, voi pleca”, a declarat Mitroi.

Demisie cu iz de șantaj politic

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, și-a anunţat, joi, demisia din funcţie, printr-un comunicat de presă. El își motiva gestul spunând că este dezamăguit și „siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte”. Mai mult, a plusat, spunând că continuarea mandatului ar fi însemnat o dezamăgire pentru constănenți.

„Astăzi, mandatul meu de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa încetează prin renunţare la funcţie. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung. Din respect pentru toţi cetăţenii judeţului, indiferent că m-au susţinut sau nu, fac public faptul că la baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă. Sunt siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte. Şi la fel de siderat sunt şi de marea masă a oamenilor politici şi a factorilor de decizie în administraţie, care aleg să rămână indiferenţi, doar ca să îşi păstreze funcţia. Eu nu pot. Am depus un jurământ, că voi servi interesul cetăţeanului. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui”, spunea Mitroi, joi.

Anunțul său l-a pus pe jar pe Ilie Bolojan, președintele PNL. Cu atât mai mult cu cât pe lângă Mitroi și-a anunțat retragerea și președintele , Bogdan Huțucă. Astfel, a lăsat deoaparte toate problemele arzătoare ale țării și a dat fuga la Constanța să rezolve . Aici a participat la ședința Biroului Politic Județean și a rezolvat toate problemele.

„După Anul Nou vă vom sta la dispoziţie şi vă vom anunţa deciziile care vor fi luate. Până atunci vom rămâne în această situaţie care nu este una comodă, aceasta este realitatea. Dar sper să trecem cu bine peste această situaţie. Am discutat şi cu domnul Mitroi, ştiu care sunt subiectele şi vă vom anunţa în cursul lunii ianuarie care sunt deciziile noastre“, spunea Bolojan.

Președintele Consiliului Județean Constanța n-a mai răbdat până în ianuarie

În ciuda anunțului făcut de Ilie Bolojan, că lucrurile vor fi clarificate în ianuarie, Florin Mitroi nu a avut inimă să-i lase pe constănenți să se perpelească de grija sa, de sărbători. Drept urmare, luni, 22 decembrie, președintele Consiliului Județean Constanța a făcut marele anunț. Totodată, a dat asigurări că a găsit toată înțelegerea la șeful partidului.

„Astăzi, judeţul Constanţa are garanţia că se va face Sala Polivalentă, Stadionul «Hagi» unde vom intra şi noi acţionari, Consiliul Judeţean, pentru cofinanţare, autostrada Techirghiol – Mangalia, se va finaliza Spitalul «Mama şi Copilul» pentru că el va pleca de pe o axă, va trece pe o altă axă. Căutăm finanţare urgentă pentru podul care traversează de la autostradă spre Ovidiu, Hârşova şi aşa mai departe. De ce? Pentru că se rupe din drumul expres Constanţa – Tulcea pentru că nu există finanţare la momentul ăsta. De ce? În zona Babadag trebuie să se facă un tunel care înseamnă foarte mulţi bani şi se modifică proiectul. Dar până atunci vom face acest pod de 12 kilometri. Pentru tot ce v-am spus eu avem garanţia noi, constănţenii, întâlnindu-mă cu premierul Ilie Bolojan, ne-a asigurat că toate lucrurile astea se vor rezolva pentru judeţul Constanţa”, a anunțat Mitroi.

Povestea cu demisia pare a fi cusută cu ață albă. O joacă de copii, ca să nu spunem șantaj politic, menită să-l atragă pe șeful partidului la Constanța și să-l determine să cedeze în fața pretențiilor politicienilor locali. Ceea ce s-a și întâmplat. Ilie Bolojan a dat fuga și le-a promis politicienilor constănțeni tot ce au vrut, ca să renunțe la demisii.

Ceea ce este un semn de slăbiciune din partea unui personaj care se laudă cu rezistența la presiune și cu atitudinea inflexibilă, mai ales când vine vorba despre gestionarea banilor publici.