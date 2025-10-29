România se bucură astăzi, miercuri, 29 octombrie 2025, de o zi frumoasă de toamnă, cu cer predominant senin și temperaturi peste media perioadei în multe zone ale țării. După o dimineață răcoroasă, cu valori scăzute în special în Transilvania și în zonele de deal, soarele își face simțită prezența în toate regiunile, oferind o zi plăcută de sfârșit de octombrie. Iată prognoza meteo!
În Transilvania și Maramureș, dimineața a început cu doar 1-3 grade Celsius, însă la orele prânzului mercurul din termometre urcă până la 13-15°C, iar cerul rămâne senin. În Banat și Crișana, vremea este blândă, cu maxime între 15 și 17°C, iar vântul suflă slab până la moderat, conform meteorologilor.
În Oltenia și Muntenia, ziua de miercuri aduce temperaturi de toamnă autentică, între 16 și 18°C, cu cer mai mult senin și soare prezent pe tot parcursul zilei. Capitala se bucură de o vreme excelentă, cu maxime în jur de 18°C, iar spre seară valorile scad treptat până la 10-11°C.
În Moldova, dimineața a fost mai rece, cu doar 2-5°C, însă pe măsură ce soarele urcă pe cer, temperaturile ating 14-15°C. În Dobrogea, vremea este ușor mai blândă, datorită influenței mării, cu maxime de 16-17°C și briză ușoară.
Pe tot parcursul zilei, cerul rămâne predominant senin, iar șansele de precipitații sunt aproape nule. În zonele montane, vremea este stabilă, însă mai rece: maximele abia ating 8-10°C, iar vântul suflă slab, cu intensificări izolate pe crestele înalte.
Spre seară, temperatura va scădea treptat în toată țara. În centrul și nordul României, valorile vor coborî până la 5-7°C, iar în sud și est vor fi în jur de 9-10°C. Cerul rămâne senin, iar noaptea se anunță liniștită, fără ploi sau vânt puternic, ideală pentru plimbări relaxante sau momente frumoase petrecute în familie.