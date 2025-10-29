se bucură astăzi, miercuri, 29 octombrie 2025, de o zi frumoasă de toamnă, cu cer predominant senin și temperaturi peste media perioadei în multe zone ale țării. După o dimineață răcoroasă, cu valori scăzute în special în Transilvania și în zonele de deal, soarele își face simțită prezența în toate regiunile, oferind o zi plăcută de sfârșit de octombrie. Iată prognoza meteo!

Temperaturile de azi, pe regiuni

În Transilvania și Maramureș, dimineața a început cu doar 1-3 grade Celsius, însă la orele prânzului mercurul din termometre urcă până la 13-15°C, iar cerul rămâne senin. În Banat și Crișana, vremea este blândă, cu maxime între 15 și 17°C, iar vântul suflă slab până la moderat, conform .

În Oltenia și Muntenia, ziua de miercuri aduce temperaturi de toamnă autentică, între 16 și 18°C, cu cer mai mult senin și soare prezent pe tot parcursul zilei. Capitala se bucură de o vreme excelentă, cu maxime în jur de 18°C, iar spre seară valorile scad treptat până la 10-11°C.

În Moldova, dimineața a fost mai rece, cu doar 2-5°C, însă pe măsură ce soarele urcă pe cer, temperaturile ating 14-15°C. În Dobrogea, vremea este ușor mai blândă, datorită influenței mării, cu maxime de 16-17°C și briză ușoară.

Cer senin și fără precipitații

Pe tot parcursul zilei, cerul rămâne predominant senin, iar șansele de precipitații sunt aproape nule. În zonele montane, vremea este stabilă, însă mai rece: maximele abia ating 8-10°C, iar vântul suflă slab, cu intensificări izolate pe crestele înalte.

Cum va fi seara

Spre seară, temperatura va scădea treptat în toată țara. În centrul și nordul României, valorile vor coborî până la 5-7°C, iar în sud și est vor fi în jur de 9-10°C. Cerul rămâne senin, iar noaptea se anunță liniștită, fără ploi sau vânt puternic, ideală pentru plimbări relaxante sau momente frumoase petrecute în familie.