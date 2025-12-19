B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea în România astăzi, 19 decembrie 2025. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm

Vremea în România astăzi, 19 decembrie 2025. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm

B1.ro
19 dec. 2025, 10:30
Vremea în România astăzi, 19 decembrie 2025. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Contextul meteo general la nivel național
  2. Ceața și vizibilitatea: Provocările zilei pentru șoferi
  3. Vremea în marile orașe și la munte
  4. Tendințe pentru zilele următoare

Astăzi, 19 decembrie, România traversează o perioadă marcată de anomalii termice semnificative, specifice mai degrabă unui început de primăvară decât mijlocului lunii decembrie. În timp ce mulți români se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă și așteaptă ninsoarea, datele furnizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) indică o zi dominată de mase de aer cald și fenomene specifice inversiunii termice.

Contextul meteo general la nivel național

La nivelul întregii țări, regimul termic de astăzi se menține mult peste normele climatologice ale perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 14 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în dealurile subcarpatice și în zonele din vestul țării, precum Banat și Crișana. În aceste regiuni, soarele va străluci cu generozitate după dispersarea ceții matinale, oferind condiții excelente pentru activitățile în aer liber.

Ceața și vizibilitatea: Provocările zilei pentru șoferi

Un aspect critic al prognozei de astăzi, 19 decembrie, este prezența ceții dense în zonele joase de relief. În special în primele ore ale dimineții, dar și pe parcursul serii, localitățile din Transilvania, Moldova și zonele de câmpie din Muntenia se vor afla sub coduri de nebulozitate stratiformă. Vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, ceea ce impune o atenție sporită din partea conducătorilor auto. Fenomenul de burniță ar putea apărea izolat, favorizând apariția poleiului în zonele unde temperaturile nocturne au coborât aproape de pragul de îngheț.

Vremea în marile orașe și la munte

În București, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată. Termometrele vor indica o maximă de 10-11 grade Celsius, cu un cer parțial noros și un vânt care va sufla slab până la moderat. Este o zi atipică, în care temperaturile sunt cu aproximativ 6-7 grade peste media normală a lunii decembrie.

La munte, deși pasionații de schi sperau la ninsori proaspete, ziua de astăzi aduce temperaturi pozitive chiar și la altitudini de peste 1500 de metri. Cerul va fi variabil, iar vântul va prezenta unele intensificări pe crestele Carpaților Meridionali. Totuși, stratul de zăpadă rezistă în stațiunile montane înalte, însă calitatea acestuia poate fi afectată de procesul de topire cauzat de insolație și temperaturile ridicate.

Tendințe pentru zilele următoare

Această stabilitate atmosferică și căldura nefirească vor continua să caracterizeze peisajul meteorologic și în următoarele 24 de ore. Totuși, specialiștii monitorizează o masă de aer rece care ar putea pătrunde în spațiul balcanic spre sfârșitul săptămânii, aducând o răcire treptată.

Tags:
Citește și...
Prognoza meteo, 19 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Meteo
Prognoza meteo, 19 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi
Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
Meteo
Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
Prognoza meteo, 18 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi în România
Meteo
Prognoza meteo, 18 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi în România
Un ciclon puternic amenință Europa: Lista țărilor afectate de „ciclonul bombă”. Ce fenomene meteo sunt așteptate
Meteo
Un ciclon puternic amenință Europa: Lista țărilor afectate de „ciclonul bombă”. Ce fenomene meteo sunt așteptate
Vremea astăzi, 17 decembrie. Temperaturile vor depăși normalul perioadei, în mai multe regiuni din țară
Meteo
Vremea astăzi, 17 decembrie. Temperaturile vor depăși normalul perioadei, în mai multe regiuni din țară
Vremea azi, 16 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Meteo
Vremea azi, 16 decembrie. Iată care vor fi minimele și maximele zilei
Cum ne va surprinde vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza meteo
Meteo
Cum ne va surprinde vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza meteo
Vremea în România, 16 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Meteo
Vremea în România, 16 decembrie. Iată la ce temperaturi să ne așteptăm
Vremea în România, 15 decembrie. Iată care vor fi maximele și minimele zilei
Meteo
Vremea în România, 15 decembrie. Iată care vor fi maximele și minimele zilei
Vremea, 15 decembrie: temperaturi blânde și cer variabil în toate regiunile
Meteo
Vremea, 15 decembrie: temperaturi blânde și cer variabil în toate regiunile
Ultima oră
11:51 - Patriarhia Română lansează TRINITAS FILM, prima platformă de streaming cu profil creștin-ortodox
11:45 - TikTok vinde operațiunile din SUA. Cu cine s-a înțeles și ce prevede acordul
11:42 - Fraude în numele Poliției Române și al DNSC! Avertismentul specialiștilor
11:23 - Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru
11:13 - Constanța: O mașină cu migranți s-a izbit de un cap de pod, în timp ce încerca să fugă de polițiștii de frontieră. Bilanțul victimelor (VIDEO)
10:56 - Ilie Bolojan vrea să schimbe protocolul coaliției de guvernare. Liderul PNL vrea sancțiuni pentru cei care încalcă înțelegerea
10:42 - Cum vrea guvernul britanic să combată misoginia din școli și licee. Măsurile anunțate
10:33 - Ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline? Mihaela Bilic a explicat care este varianta mai bună
10:08 - Administrația Trump îndeamnă „bărbații albi” să depună reclamații dacă sunt discriminați la locul de muncă
09:59 - Kennedy Center ar putea deveni „Trump-Kennedy Center”. Iată despre ce este vorba