Astăzi, 19 decembrie, traversează o perioadă marcată de anomalii termice semnificative, specifice mai degrabă unui început de primăvară decât mijlocului lunii decembrie. În timp ce mulți români se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă și așteaptă ninsoarea, datele furnizate de Administrația Națională de Meteorologie ( ) indică o zi dominată de mase de aer cald și fenomene specifice inversiunii termice.

Contextul meteo general la nivel național

La nivelul întregii țări, regimul termic de astăzi se menține mult peste normele climatologice ale perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 14 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în dealurile subcarpatice și în zonele din vestul țării, precum Banat și Crișana. În aceste regiuni, soarele va străluci cu generozitate după dispersarea ceții matinale, oferind condiții excelente pentru activitățile în aer liber.

Ceața și vizibilitatea: Provocările zilei pentru șoferi

Un aspect critic al prognozei de astăzi, 19 decembrie, este prezența ceții dense în zonele joase de relief. În special în primele ore ale dimineții, dar și pe parcursul serii, localitățile din Transilvania, Moldova și zonele de câmpie din Muntenia se vor afla sub coduri de nebulozitate stratiformă. Vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, ceea ce impune o atenție sporită din partea conducătorilor auto. Fenomenul de burniță ar putea apărea izolat, favorizând apariția poleiului în zonele unde temperaturile nocturne au coborât aproape de pragul de îngheț.

Vremea în marile orașe și la munte

În București, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată. Termometrele vor indica o maximă de 10-11 grade Celsius, cu un cer parțial noros și un vânt care va sufla slab până la moderat. Este o zi atipică, în care temperaturile sunt cu aproximativ 6-7 grade peste media normală a lunii decembrie.

La munte, deși pasionații de schi sperau la ninsori proaspete, ziua de astăzi aduce temperaturi pozitive chiar și la altitudini de peste 1500 de metri. Cerul va fi variabil, iar vântul va prezenta unele intensificări pe crestele Carpaților Meridionali. Totuși, stratul de zăpadă rezistă în stațiunile montane înalte, însă calitatea acestuia poate fi afectată de procesul de topire cauzat de insolație și temperaturile ridicate.

Tendințe pentru zilele următoare

Această stabilitate atmosferică și căldura nefirească vor continua să caracterizeze peisajul meteorologic și în următoarele 24 de ore. Totuși, specialiștii monitorizează o masă de aer rece care ar putea pătrunde în spațiul balcanic spre sfârșitul săptămânii, aducând o răcire treptată.