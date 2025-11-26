B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării

Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării

26 nov. 2025, 10:30
Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Oscilații de temperatură
  2. Sudul și Vestul României
  3. Transilvania și Moldova
  4. Zona montană
  5. Vântul și starea atmosferică generală

26 noiembrie 2025 marchează o zi de tranziție meteo semnificativă în România. De la temperaturi relativ blânde pentru această perioadă, specifice sfârșitului de toamnă, la semne clare ale apropierii iernii, vremea este variată și impune prudență. Cetățenii din toate regiunile trebuie să fie pregătiți pentru o paletă largă de fenomene. Iată ce ne așteaptă astăzi!

Oscilații de temperatură

La nivel național, temperatura maximă prognozată pentru astăzi se va situa în jurul valorii de 15°C, fiind înregistrată, cel mai probabil, în regiunile sudice și vestice. În schimb, temperatura minimă va coborî până la aproximativ 5°C (conform datelor generale), dar la munte și în nordul țării, minimele vor fi mai scăzute, favorizând precipitațiile sub formă de ninsoare.

Sudul și Vestul României

Vremea va fi predominant închisă, cu cer noros pe parcursul zilei. Totuși, șansele de ploaie sunt reduse (aproximativ 20%), iar maximele vor fi cele mai ridicate. După-amiaza târziu și seara, vântul din est se va intensifica ușor.

Transilvania și Moldova

În aceste zone, influența aerului rece devine mai pronunțată. Deși ziua va fi marcată de ceață și nebulozitate, vremea se va răci considerabil spre seară. Noaptea, crește semnificativ probabilitatea de lapoviță și ninsoare (40% șanse de precipitații sub formă de zăpadă), îndeosebi în nordul Moldovei și zonele deluroase.

Zona montană

Muntele este prima zonă care simte venirea iernii. Aici, vremea va fi deosebit de rece, cu ninsori consistente și viscol, în special la altitudini de peste 1500 de metri. Se recomandă echiparea corespunzătoare a autovehiculelor și evitarea traseelor montane neesențiale.

Vântul și starea atmosferică generală

Pe parcursul zilei, vântul va sufla în general slab și moderat, însă cu intensificări notabile pe crestele montane și local în estul și sud-estul țării, având o direcție predominant estică. Umiditatea va fi ridicată (în jur de 71%), iar indicele UV rămâne la valori minime (0), fiind o zi tipică de toamnă târzie.

