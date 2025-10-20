B1 Inregistrari!
Vremea în România pe 20 octombrie 2025: Cum va fi astăzi și ce ne așteaptă în weekend?

Vremea în România pe 20 octombrie 2025: Cum va fi astăzi și ce ne așteaptă în weekend?

B1.ro
20 oct. 2025, 11:10
Vremea în România pe 20 octombrie 2025: Cum va fi astăzi și ce ne așteaptă în weekend?
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce temperaturi vom înregistra astăzi în România?
  2. Ce fenomene meteo vor afecta România astăzi?
  3. Cum va fi vremea în weekend?
  4. Cum ne afectează schimbările de temperatură?

Vremea astăzi în România va fi caracterizată de o răcire semnificativă, cu precipitații și intensificări ale vântului, după cum anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În multe zone ale țării, vremea va fi instabilă, iar temperaturile vor scădea considerabil față de zilele anterioare. Detalii complete despre cum va evolua vremea și ce condiții meteo ne așteaptă în zilele următoare.

Ce temperaturi vom înregistra astăzi în România?

În această zi de 20 octombrie 2025, în sudul și centrul țării, maximele nu vor depăși 14-15°C, iar în regiunile de nord și vest, temperaturile vor ajunge doar la 10-12°C. Noaptea, temperaturile vor coborî semnificativ, atingând valori de 5-6°C în majoritatea regiunilor.

Ce fenomene meteo vor afecta România astăzi?

Conform prognozei ANMH, ploi abundente și vânt moderat vor afecta mai multe regiuni ale țării. Sud-vestul și vestul României se vor confrunta cu cele mai intense precipitații, iar în zonele montane, vântul va atinge rafale de până la 50-60 km/h, iar pe crestele montane riscurile de viscol vor fi mai mari. De asemenea, instabilitatea atmosferică va fi destul de pronunțată, iar vremea va fi schimbătoare, cu ploi care vor apărea frecvent în intervale scurte.

Pentru cei care se află în zona Bucureștiului, de exemplu, vor exista perioade cu ploaie slabă, dar și intervale de răcire. Temperatura va fi în jur de 12°C pe parcursul zilei, iar vântul va face ca vremea să fie mai rece decât arată termometrul.

Cum va fi vremea în weekend?

Începând cu vineri, 21 octombrie 2025, se așteaptă o îmbunătățire a vremii, cu temperaturi care vor urca ușor, iar ploile vor fi mult mai rare. Deși va fi în continuare răcoare, vremea va deveni mai stabilă, cu maxime de 14-16°C în majoritatea regiunilor, iar vântul va fi mult mai slab comparativ cu zilele anterioare.

Sâmbătă și duminică, temperaturile vor continua să crească ușor, iar în sudul țării sunt șanse mici de precipitații. Astfel, weekendul va fi mai plăcut pentru activități în aer liber.

Cum ne afectează schimbările de temperatură?

Schimbările bruște de temperatură, precum cele din această săptămână, pot afecta sănătatea, în special persoanele sensibile la frig, vârstnicii și copiii. Este important să ne îmbrăcăm corespunzător, cu îmbrăcăminte impermeabilă și încălțăminte adecvată pentru a face față ploilor.

De asemenea, pentru cei care intenționează să se deplaseze în zone montane, este esențial să verifice prognoza meteo înainte de a pleca și să fie pregătiți pentru condiții mai dificile, cum ar fi viscolul sau vântul puternic.

Pentru mai multe informații, puteți consulta prognoza oficială pe site-ul ANM.

