Vremea în România, sâmbătă: vânt puternic și contrast termic

Vremea în România prezintă un tablou contrastant astăzi, sâmbătă, 25 octombrie 2025, fiind caracterizată de o circulație intensă a maselor de aer. În timp ce în regiunile sudice și estice se mențin valori termice peste media specifică acestei perioade, vestul și centrul resimt o răcire a vremii.
Temperaturile maxime la nivel național se încadrează, în general, între 13 și 22 de grade Celsius, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
De asemenea, meteorologii anunță că minimele nocturne vor fi cuprinse între 2 și 11 grade Celsius.
Elementul dominant al zilei de astăzi este vântul puternic. Aceasta a determinat mai multe avertizări locale.
În București, valorile termice se mențin peste normalul climatologic al datei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18-20 de grade Celsius. Cerul va avea înnorări temporare, iar o probabilitate mică de ploaie slabă este estimată pentru după-amiaza. Vântul va avea intensificări moderate.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) recomandă populației să consulte actualizările locale, în special în zonele afectate de intensificările de vânt.