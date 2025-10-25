B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea în România, sâmbătă: vânt puternic și contrast termic

Vremea în România, sâmbătă: vânt puternic și contrast termic

B1.ro
25 oct. 2025, 11:10
Vremea în România, sâmbătă: vânt puternic și contrast termic
Cuprins
  1. Variații termice regionale
  2. Fenomene meteorologice semnificative
  3. Prognoza meteo în Capitală

Vremea în România prezintă un tablou contrastant astăzi, sâmbătă, 25 octombrie 2025, fiind caracterizată de o circulație intensă a maselor de aer. În timp ce în regiunile sudice și estice se mențin valori termice peste media specifică acestei perioade, vestul și centrul resimt o răcire a vremii.

Variații termice regionale

Temperaturile maxime la nivel național se încadrează, în general, între 13 și 22 de grade Celsius, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

  • Sud și Est: În regiuni precum Muntenia, Moldova de Sud și Dobrogea, valorile termice se situează ușor peste cele normale pentru sfârșitul acestei lunii, octombrie.
  • Vest, Centru și Nord: Aici se poate observa o scădere a temperaturilor față de zilele precedente, acestea apropiindu-se de normele climatologice ale perioadei.

De asemenea, meteorologii anunță că minimele nocturne vor fi cuprinse între 2 și 11 grade Celsius.

Fenomene meteorologice semnificative

Elementul dominant al zilei de astăzi este vântul puternic. Aceasta a determinat mai multe avertizări locale.

  • Intensificări ale vântului: Se înregistrează rafale de 50-70 km/h în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și sudul Olteniei.
  • La munte: Vântul suflă cu putere, atingând viteze de 70-90 km/h la altitudini mari, iar pe crestele cele mai înalte, rafaele pot ajunge până la 90-120 km/h.
  • Precipitații: Înnorări și averse sunt prezente izolat în vestul și sud-vestul țării, urmând să se extindă, cel mai probabil în a doua parte a zilei, în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. La altitudini montane mari, precipitațiile sunt sub formă de lapoviță și ninsoare.

Prognoza meteo în Capitală

În București, valorile termice se mențin peste normalul climatologic al datei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18-20 de grade Celsius. Cerul va avea înnorări temporare, iar o probabilitate mică de ploaie slabă este estimată pentru după-amiaza. Vântul va avea intensificări moderate.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) recomandă populației să consulte actualizările locale, în special în zonele afectate de intensificările de vânt.

Tags:
Citește și...
Vremea în România astăzi, 25 octombrie 2025: o zi blândă de toamnă, cu temperaturi peste normalul perioadei
Meteo
Vremea în România astăzi, 25 octombrie 2025: o zi blândă de toamnă, cu temperaturi peste normalul perioadei
Prognoza meteo, 24 octombrie 2025: răcire și instabilitate. Ce ne așteaptă în România?
Meteo
Prognoza meteo, 24 octombrie 2025: răcire și instabilitate. Ce ne așteaptă în România?
ANM avertizează asupra unui fenomen care amenință natura. Iată despre ce este vorba
Meteo
ANM avertizează asupra unui fenomen care amenință natura. Iată despre ce este vorba
Prognoza meteo pentru 24 octombrie 2025: Ploi, vânt puternic și temperaturi de până la 19°C
Meteo
Prognoza meteo pentru 24 octombrie 2025: Ploi, vânt puternic și temperaturi de până la 19°C
Vânt puternic în vestul și centrul țării. ANM a emis o atenționare de cod galben
Meteo
Vânt puternic în vestul și centrul țării. ANM a emis o atenționare de cod galben
Prognoza meteo, 23 octombrie 2025: Toamnă blândă și vreme plăcută în toată România
Meteo
Prognoza meteo, 23 octombrie 2025: Toamnă blândă și vreme plăcută în toată România
Prognoza pentru joi, 23 octombrie 2025: soare în sud, ploi în vest, ceață dimineața
Meteo
Prognoza pentru joi, 23 octombrie 2025: soare în sud, ploi în vest, ceață dimineața
Prognoza meteo România: Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025?
Meteo
Prognoza meteo România: Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025?
Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025? Prognoza meteo completă
Meteo
Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025? Prognoza meteo completă
Iarna aceasta ar putea intra în istorie. Meteorologii o compară cu cea din 1981, cea mai grea din secolul trecut. Iată ce arată datele
Meteo
Iarna aceasta ar putea intra în istorie. Meteorologii o compară cu cea din 1981, cea mai grea din secolul trecut. Iată ce arată datele
Ultima oră
10:20 - Sorin Grindeanu, de Ziua Armatei Române: „Armata are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită”
10:00 - Trimisul lui Putin a ajuns în SUA pentru „discuții oficiale”. Iată despre ce este vorba
09:10 - Vremea în România astăzi, 25 octombrie 2025: o zi blândă de toamnă, cu temperaturi peste normalul perioadei
08:50 - Două cutremure în România, sâmbătă dimineața. S-au produs în mai puțin de o oră
08:29 - Rogobete, despre Direcțiile de Sănătate Publică: „S-a pierdut total controlul administrativ și legislativ asupra acestora”/„ Trebuie regândită legislația și modul lor de funcționare”
01:18 - Pericolul de a fi păcălit de AI este mai mare ca oricând. Care sunt cele mai eficiente trei tactici pentru detectarea imaginilor create artificial
00:06 - Nicușor Dan anunță dezvăluiri despre serviciile secrete. Șeful statului a cerut informații despre gestionarea alegerilor prezidențiale anulate
23:57 - MAI schimbă regulile pentru siguranța locuințelor. Ce dispozititv ar putea deveni obligatoriu în locuințe
23:57 - Florin Dumitrescu spune adevărul despre pâinea din comerț. Ce a descoperit, de ce nu o mai mănâncă niciodată și cât de periculoasă este: „A făcut gaură în beton”
23:50 - Nicușor Dan, despre salariul minim. Șeful statului atrage atenția asupra eventualelor riscuri