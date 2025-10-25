Vremea în România, sâmbătă: vânt puternic și contrast termic

Vremea în România prezintă un tablou contrastant astăzi, sâmbătă, 25 octombrie 2025, fiind caracterizată de o circulație intensă a maselor de aer. În timp ce în regiunile sudice și estice se mențin valori termice peste media specifică acestei perioade, vestul și centrul resimt o răcire a vremii.

Variații termice regionale

Temperaturile maxime la nivel național se încadrează, în general, între 13 și 22 de grade Celsius, conform Administrației Naționale de Meteorologie ( ).

Sud și Est: În regiuni precum Muntenia, Moldova de Sud și Dobrogea, valorile termice se situează ușor peste cele normale pentru sfârșitul acestei lunii, octombrie.

Vest, Centru și Nord: Aici se poate observa o scădere a temperaturilor față de zilele precedente, acestea apropiindu-se de normele climatologice ale perioadei.

De asemenea, meteorologii anunță că minimele nocturne vor fi cuprinse între 2 și 11 grade Celsius.

Fenomene meteorologice semnificative

Elementul dominant al zilei de astăzi este vântul puternic. Aceasta a determinat mai multe avertizări locale.

Intensificări ale vântului: Se înregistrează rafale de 50-70 km/h în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și sudul Olteniei.

La munte: Vântul suflă cu putere, atingând viteze de 70-90 km/h la altitudini mari, iar pe crestele cele mai înalte, rafaele pot ajunge până la 90-120 km/h.

Precipitații: Înnorări și averse sunt prezente izolat în vestul și sud-vestul țării, urmând să se extindă, cel mai probabil în a doua parte a zilei, în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. La altitudini montane mari, precipitațiile sunt sub formă de lapoviță și ninsoare.

Prognoza meteo în Capitală

În , valorile termice se mențin peste normalul climatologic al datei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18-20 de grade Celsius. Cerul va avea înnorări temporare, iar o probabilitate mică de ploaie slabă este estimată pentru după-amiaza. Vântul va avea intensificări moderate.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) recomandă populației să consulte actualizările locale, în special în zonele afectate de intensificările de vânt.