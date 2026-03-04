B1 Inregistrari!
Vremea, 4 martie: soare în aproape toată țara, cu ceață dimineața în sud-est și centru

04 mart. 2026, 08:37
Vremea, 4 martie: soare în aproape toată țara, cu ceață dimineața în sud-est și centru
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Prognoza pe regiuni
  2. Vremea în București
  3. Vremea la munte și risc de avalanșă

Miercuri, 4 martie, aduce vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi peste media obișnuită pentru începutul lunii martie. Dimineața se semnalează ceață în sud-est și în zonele centrale, însă pe parcursul zilei soarele își va face simțită prezența. Maximele depășesc 10 grade în majoritatea regiunilor și pot ajunge la 15-16 grade în vestul României. În zonele unde ceața persistă mai multe ore, valorile termice se vor opri în jurul a 6 grade.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan, vremea va fi frumoasă, cu soare și câțiva nori trecători. Vântul va sufla mai intens în prima parte a zilei, iar temperaturile vor urca până la 14 grade, conform ANM.

În Moldova sudică și Muntenia nu sunt anunțate ploi. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza se vor înregistra aproximativ 12 grade. În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea va fi deosebit de plăcută, cu maxime de până la 13 grade, cum este cazul la Botoșani.

În nordul Transilvaniei și Maramureș, temperaturile cresc față de ziua precedentă. Spre seară, cerul se va înnora treptat și sunt posibile ploi slabe, izolate. Și în vestul țării se încălzește, maximele ajungând la 16 grade. Atmosfera va fi în general însorită, însă spre seară pot apărea precipitații slabe.

În Transilvania, dimineața va fi rece, mai ales în depresiuni. Ulterior, temperaturile vor crește și vor atinge 14 grade în vestul provinciei, la Alba Iulia. Vântul va sufla slab și moderat.

În Oltenia și în regiunile sudice, vremea se anunță frumoasă, cu cer senin și temperaturi în creștere, de până la 13 grade.

Vremea în București

În Capitală este posibilă apariția ceții la începutul zilei. Ulterior, cerul va deveni mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge la 12 grade.

Vremea la munte și risc de avalanșă

La munte, valorile termice rămân ridicate pentru această perioadă. Pe timpul zilei predomină vremea frumoasă, însă spre seară, în masivele vestice și nordice, cerul se va înnora și pot apărea ploi slabe.

În zonele înalte din Munții Bucegi și Munții Făgăraș, riscul de avalanșă se menține foarte ridicat, iar turiștii sunt sfătuiți să evite traseele expuse și să urmărească avertizările salvamontiștilor.

