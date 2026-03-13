Ziua de vineri începe cu înnorări și ceață în sudul și estul țării, însă vremea se îmbunătățește rapid. Cerul se înseninează în majoritatea regiunilor, iar temperaturile cresc peste valorile normale pentru această perioadă.

Maximele pornesc de la 8 grade pe litoral și ajung la 19-20 de grade în vestul și nord-vestul României. Vântul devine mai intens în sudul Banatului, nordul Moldovei și în zonele montane înalte.

Vremea în Dobrogea și Bărăgan

În Dobrogea și Bărăgan vremea se menține în general frumoasă, cu soare pe parcursul zilei. Dimineața apare ceață în zona Bărăganului, însă aceasta se risipește treptat, conform .

Pe litoral temperaturile rămân mai scăzute și nu vor depăși 10 grade, însă în restul regiunii valorile cresc față de ziua precedentă și pot ajunge la 16 grade.

Vremea în Moldova

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei urmează o zi plăcută, cu soare, câțiva nori și vânt slab. Temperaturile cresc cu aproximativ trei grade față de joi și vor ajunge la 15-16 grade, deși valorile normale pentru această perioadă sunt de aproximativ 11 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina dimineața este mai rece, cu temperaturi negative și ceață pe alocuri. Pe parcursul zilei soarele încălzește atmosfera, iar la Iași se vor atinge aproximativ 17 grade.

Vremea în Transilvania și Maramureș

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul rămâne senin, iar temperaturile cresc considerabil peste valorile normale pentru mijlocul lunii martie. Maximele pot ajunge la 19 sau chiar 20 de grade.

În restul Transilvaniei dimineața este foarte rece în zonele depresionare și apare ceață în unele regiuni. Spre prânz vremea se încălzește, iar în vestul provinciei temperaturile ajung la aproximativ 17 grade.

Vremea în Oltenia și sudul țării

Și în Oltenia se formează ceață în primele ore ale dimineții, însă mai târziu cerul se înseninează. Temperaturile rămân peste normalul perioadei și vor ajunge la aproximativ 16 grade la Drobeta-Turnu Severin.

În restul sudului țării ceața sau norii de joasă altitudine persistă până aproape de prânz. După-amiaza aduce vreme însorită, însă temperaturile vor fi ușor mai scăzute, cu maxime de aproximativ 12 grade.

Vremea în București

În Capitală dimineața începe cu ceață și atmosferă mohorâtă, însă cerul se degajează treptat. După-amiaza vremea devine plăcută, iar temperatura maximă ajunge la 15 grade.

Sâmbătă este posibil să apară din nou ceață la începutul zilei. Ulterior, vremea se înseninează, iar maxima va fi de aproximativ 13 grade.

Duminică temperaturile scad ușor spre valorile normale și se vor înregistra în jur de 11 grade, pe fondul unui cer mai mult noros. Luni norii se risipesc, iar vremea devine din nou plăcută, cu soare și temperaturi de până la 15 grade.

Vremea la munte

La munte vremea rămâne frumoasă, deși diminețile sunt reci. Pe parcursul zilei atmosfera se încălzește, iar temperaturile ajung peste valorile obișnuite pentru această perioadă.

Vântul se intensifică în Munții Banatului, unde rafalele pot ajunge la 50 km/h.

În weekend vremea se menține stabilă în zona montană, cu mult soare și temperaturi ridicate pentru mijlocul lunii martie. Luni va fi încă o zi plăcută, cu vânt mai slab și valori termice peste mediile perioadei.