Astăzi, vremea se menține schimbătoare și mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, cu diferențe considerabile de între nordul și sudul țării. Maximele pornesc de la 11-12 grade în nord-vest, în timp ce doar sudul mai prinde valori de 20-21 de grade.

Vânt puternic și precipitații în nord, est și zonele montane

Precipitațiile apar în special la munte, unde ploaia se transformă local în lapoviță și ninsoare. Vântul suflă cu putere în est, sud-est, sud-vest și în masivele montane. Dobrogea și Bărăganul au parte de rafale susținute, soare trecător și ploi slabe, cu 18 grade la amiază. În sudul Moldovei și nordul Munteniei, vremea este variabilă, iar pe crestele Carpaților de Curbură, vântul poate atinge chiar 120 km/h. Temperatura maximă ajunge la 19 grade, conform știrileprotv.

În nordul Moldovei și Bucovina, norii domină cerul. La munte apar precipitații mixte, iar vântul atinge 60-70 km/h. Temperatura nu depășește 16 grade. Nordul Transilvaniei și Maramureș rămân sub influența norilor, cu ploi trecătoare și un regim termic mai rece decât ar fi normal.

În vestul țării, cerul este variabil, cu ploi slabe în preajma zonelor montane și temperaturi de 18 grade, fără intensificări majore ale vântului. În Transilvania, dimineața începe cu ceață în depresiuni, apoi se înnorează și apar ploi locale, cu rafale de 70 km/h în sud-estul regiunii și până la 120 km/h pe crestele montane.

Sudul rămâne cea mai blândă zonă, dar vântul continuă să creeze disconfort

În Oltenia și sudul țării, este relativ stabilă, cu alternanțe între nori și momente însorite. Vântul prinde putere în vestul Olteniei, iar în Lunca Dunării se ating cele mai ridicate valori ale zilei, în jur de 20 de grade.

În București, dimineața aduce nori și ploi slabe, însă după prânz cerul se luminează, iar maxima ajunge la 20 de grade. Seara va fi liniștită, cu temperaturi de aproximativ 9 grade spre dimineață.

La munte, condițiile meteo devin dificile. Pe creste sunt așteptate lapoviță și ninsoare, iar în Carpații Meridionali și de Curbură, vântul va sufla cu 90-120 km/h, generând risc crescut pentru turiști și circulație.