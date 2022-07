A devenit celebră pe TikTok pentru că pretinde că e în stare să cheltuie 50.000 de dolari pe zi din banii părinților

O femeie de 40 de ani din New York a devenit virală pe TikTok, asta după ce le-a arătat urmăritorilor ei viața de lux pe care o duce. Roma Abdesselam a demonstrat că zilnic cheltuie în jur de 50.000 de dolari din banii părinților doar pentru a-și face poftele.

Banii curg de la părinți dar și din cauza faptului că a reușit să devină atât de cunoscută pe rețelele de socializare. Datorită trolilor

Roma spune că nu mai are un loc de muncă de mai bine de doi ani, însă cu toate astea, hainele ei sunt numai de la branduri de firmă și de renume, precum Gucci, Dior, Chanel și Prada. Ea spune că nu le plătește din bani proprii, ci cu cardul mamei și tatălui ei, care se pare că îi fac toate poftele, mai ales după ce a devenit virală pe TikTok cheltuindu-le banii.

Mulți nu au crezut că într-adevăr cheltuie o astfel de sumă, motiv pentr care Roma a filmat o zi întreagă și i-a luat cu ea oriunde s-a dus. Ziua a început cu o vizită la salonul de înfrumusețare, care a costat-o ​​600 de dolari, apoi a cheltuit 1.353 de dolari pe diverse parfumuri și produse de îngrijire a pielii.

Tot în aceeași zi a plătit 2.221 de dolari pe haine, apoi a cumpărat lenjerie intimă în valoare de 2.774 de dolari și a cheltuit alți 2.264 de dolari tot la un magazin cu articole vestimentare. De asemenea, și-a încheiat ziua cu o sesiune privată de Pilates de 100 de dolari, aducând totalul ei la 9.326 de dolari în acea zi.

Roma este dermatolog de profesie și deține un brand propriu care se ocupă de îngrijirea pielii și care se numește For The Dermatologist. Un lucru pe care majoritatea oamenilor sunt șocați să îl afle despre Roma este că aceasta are 40 de ani. S-a născut pe 27 decembrie. 1981, ceea ce înseamnă că își va sărbători cea de-a 41-a aniversare în 2022.

Părinții ei au naționalitate algeriană însă nu se știe cu ce se ocupă, spre deosebire de fiica lor aceștia nu sunt persoane publice și pare că nici nu-și doresc să ajungă.