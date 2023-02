„A fost dragoste la prima vedere”. Poveste de iubire ca un basm, de peste 55 de ani. Care este secretul relației dintre Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț

Puține cupluri din teatrul românesc au o poveste la fel de specială și de longevivă precum cea a soților Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț. Realizările lor profesionale sunt dublate de o poveste de iubire admirabilă.

Cum a cunoscut-o actorul pe Mariana Mihuț, iubirea vieţii sale

Victor Rebengiuc a împlinit vineri, 10 februarie, . Artistul și-a împărțit viața între marile sale iubiri: scena, filmul și femeia care i-a cucerit inima, Mariana Mihuț. Cei doi au o poveste de dragoste așa cum rar ne este dat să întâlnim.

În anul 1964 s-au întâlnit pe platourile de filmare ale filmului „Pădurea Spânzuraților”. Se pare că a fost dragoste la prima vedere între ei.

„Mariana era o tânără studentă când ne-am cunoscut. Cum ar fi putut să nu-mi placă? Era tânără frumoasă, era atrăgătoare. Cu Mariana a fost dragoste la prima vedere. Ne-am întâlnit în 1964, când filmam „Pădurea spânzuraților”. Ea juca rolul logodnicei mele. Era tânără, încă studentă, în ultimul an la institut, drăguță, frumușică.

Am avut o tresărire, un fior, un zvâc. A fost un „coup de foudre”. Mi-a plăcut când am cunoscut-o, am început s-o curtez chiar în timpul filmărilor. (…) Întâmplător am aflat ca eram vecini de bloc. Ne-am propus să ne întâlnim mai des și din chestia asta a ieșit ce-a ieșit”, a povestit marele actor, într-un interviu, în trecut, pentru .

Cu toate că era căsătorit actrița Anca Verești, după întâlnirea cu Mariana Mihuț, Victor Rebengiuc a divorțat pentru ca, un an mai târziu, să se poată căsători cu cea care i-a furat inima.

„M-am despărţit de Anca pentru că am întâlnit o altă fată foarte frumoasă, foarte talentată, pe care o chema Mariana Mihuţ. Oricum, relaţiile dintre mine şi Anca se răciseră şi intraseră într-o rutină.

Eram căsătoriţi, dar nu mai era dragostea aceea de la început, de pe vremea Institutului. A fost o femeie pe care am iubit-o, o pasiune a tinereţii, însă nu pot să fac un roman de viaţă sau de dragoste.

Au trecut peste 50 de ani de când ne-am despărţit. Sunt de atâta vreme căsătorit cu Mariana, încât simt că am fost împreună de la începutul vieţii. Parcă nu a mai fost o altă căsnicie înainte”, a mai dezvăluit acesta.