„A fost proverbiala grabă a fetelor mari la măritat!”. Ce spune Marina Almășan despre cele două căsnicii pe care le-a avut

a vorbit despre cele două pe care le-a avut. Aceasta a mărturisit că se consideră „ghinionistă în dragoste” sau „mai degrabă ușor grăbită (și nu doar in plan sentimental!) și de multe ori mult prea emoțională”. „Dar și prea cerebrală, alteori. Deci sunt un mix greu de înțeles și …greu de gestionat , chiar și pentru mine!”, a mai adăugat Marina.

Prima căsnicie

Liviu a fost primul . Marina a spus că în cazul primei căsnicii a fost „proverbiala grabă a fetelor mari la măritat”, conform .

„Eu am crescut într-o familie în care părinții mei au sărbătorit recent…70 de ani de căsnicie! Noi nici măcar nu știm dacă ajungem la această vârstă, darămite la această performanță „în doi”! Eu sigur n-am cum s-o mai prind pe asta din urmă! Prin urmare, educația mea este „de cursă lungă”. Prima „extragere”, ca mai toate lucrurile făcute la tinerețe, nu a fost prea atent cântarită. A fost …acum îmi vine să și râd! …

A fost proverbiala grabă a „fetelor mari la măritat”! Colegele mele începuseră să se mărite pe bandă rulantă, în ultimul an de facultate (majoritatea ca să prindă buletin de București) , și uite-așa, efectul de turmă m-a atins și pe mine! Eram pe atunci șoricelul de bibliotecă și tinerică fâșneață, vârâtă în tot soiul de activitați obștești și de presă, care n-avea timp nici să se uite după băieți, darămite să se gândească la măritiș”, a mărturisit aceasta.

„L-am cunoscut pe Liviu, mi-a plăcut, era un proaspăt inginer serios și…ce mi-am zis eu (avusesem o mare dezamăgire, la 18 ani, în prima mea iubire platonică)? Nu mai aștept cai verzi pe pereți, mari iubiri și alte asemenea lor, căci, dacă nu vor mai veni? Așa că m-am aruncat într-o relație „cerebrală”, cu un om deloc rău, așteptând ca „pofta să vină mâncând”. Însă, m-am convins curând că omul de lângă mine nu era „omul meu”. Am așteptat cuminte, cu educația de acasă a fidelității, până când singurătatea în doi și divergențele, ce apăruseră după Revoluție (de natură politică!), mi-au pus capac.

Pe acest fond a apărut Victor (n.r.-solistul Victor Socaciu), ne-am apropiat puternic în plan profesional (devenise membru al echipei „Ceaiului de la ora 5”) și…când mi-a mărturisit că e divorțat, de ceva vreme, am dat frâu liber sentimentelor”, a adăugat Marina.

A doua căsnicie

Victor a fost al doilea soț. Divorțul de el „ a venit pe nepusă masă”, mărturisește Almășan.

„Iar al doilea divorț…acela a venit pe nepusă masă, fiind generat de o terță persoană, care …aud acum, dintr-o „autodetonare” a sa la o emisiune tv, trăia de 5 ani cu soțul meu. Alte căsnicii, slavă Domnului, nu am mai avut! Încă! Și prin acest „încă”, am răspuns la întrebare.

Deci, da, rămân fidelă crezului că oamenii nu pot funcționa bine decât în doi. Ba, aș spune, chiar trei: ei doi, plus înțelepciunea de a gestiona frumos relația. Asta nu trebuie să-i părăsească niciodată! Deci…sunt deschisă unei noi relații, însă sunt sigură că, în subconștientul meu, am devenit mult mai selectivă”, a spus aceasta.

„Aș face un amendament: aș spune că a fost „marea dragoste” până la acest moment! Dacă vine una și mai mare?!? N-aș fi nedreaptă față de aceasta, în urmă, s-o plasez din start pe locul doi? Dar, da, pe Victor l-am iubit nesfârșit, în Victor am crezut (iată că … nu e bine să crezi orbește in nimeni!), lângă el am făcut lucruri memorabile.

Am construit case, am pus pe picioare festivaluri puternice, am scos pe piață 8 albume muzicale, am lansat emisiuni de televiziune, am colindat lumea-n lung și-n lat, am creat imnuri de echipe, de partide, de emisiuni, am ajuns… în Parlamentul României, apoi am învins moartea”, a adăugat Marina.