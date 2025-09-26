B1 Inregistrari!
A murit Ioana Popescu. Ce a dezvăluit iubitul jurnalistei: „Avea burta foarte umflată”

Ana Maria
26 sept. 2025, 20:22
A murit Ioana Popescu. Ce a dezvăluit iubitul jurnalistei: Avea burta foarte umflată
Sursa foto: Click!
A murit Ioana Popescu. Ea ar fi avut probleme de sănătate. Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Jurnalista și actrița s-a făcut remarcată prin aparițiile sale publice și prin declarațiile controversate care au stârnit mereu interes. De curând, mărturisise că își dorea să intre în politică, însă planul ei nu s-a mai concretizat.

Ea era cunoscută pentru energia și prezența sa constantă în mediul online, motiv pentru care dispariția ei a surprins pe toată lumea.

A murit Ioana Popescu. Cum au arătat ultimele clipe din viața ei

În ultima perioadă, starea ei se deteriorase vizibil. Se simțea rău, dar a refuzat inițial să meargă la spital. În cele din urmă, și-a chemat singură ambulanța și a fost transportată la spital, însă medicii nu au mai putut să o salveze.

Ce a declarat partenerul Ioanei Popescu

Partenerul jurnalistei a oferit mărturii emoționante despre ultimele ei zile:

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. Mi-a zis să plec la Constanța și să o las două zile să își revină.

Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital. I-au făcut niște proceduri, după care ea a venit acasă. Iar s-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București, pe 23, marți, cum am vorbit și, văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, la ora 12 noaptea, m-am dus, mi-am luat cameră la hotel. Am anunțat 112, poliția, am explicat situația.

În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a declarat partenerul Ioanei Popescu pentru Cancan.

