A murit Julee Cruise, vocea coloanei sonore din „Twin Peaks”

Julee Cruise, ale cărei colaborări cu David Lynch au adus un plus filmelor „Blue Velvet” și „Twin Peaks”, a murit la vârsta de 65 de ani. Soțul ei, Edward Grinnant a anunțat moartea cântăreței pe Facebook, citat de The Guardian.

Lynch a avut câteva colaborări foarte reușite cu Julee Cruise

Cruise a fost cunoscută mai ales pentru colaborarea cu Lynch. Cel mai mare succes al ei a fost „Falling”, coloana sonoră a serialului și filmului „Twin Peaks”, compusă de Angelo Badalamenti cu versurile lui Lynch. Ea a apărut în serial de câteva ori jucând rolul cântăreței din bar.

Ca artistă, Cruise a lansat patru albume între 1989 și 2011. Debutul ei, „Floating Into the Night”, a inclus piesa „Falling”, care a ajuns pe locul 11 în topul U.S. Modern Rock în 1990. În același an, Cruise a cântat în emisiunea „Saturday Night Live”, înlocuind-o pe Sinéad O’Connor, care s-a retras în ultima clipă.

Cruise a revenit la „Twin Peaks” în 2017 pentru mult-așteptatul al treilea sezon al serialului, difuzat pe Showtime (cele două sezoane originale au fost difuzate pe ABC). Apariția ei a inclus o interpretare a cântecului „The World Spins”. În anul următor, ea a lansat un EP intitulat „Three Demos”, care conține versiunile demo originale ale celor mai cunoscute piese ale sale, „Falling”, „Floating” și „The World Spins”.