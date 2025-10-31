A murit Tcheky Karyo, actor franco-turc, în vârstă de 72 de ani, cu o lungă carieră în film şi în teatru. Palmaresul său conține aproximativ 80 de între care „Ursul” (L’Ours) de Jean-Jacques Annaud şi „Nikita (La Femme Nikita) de Luc Besson.

A murit un important actor de film și teatru

Tcheky Karyo s-a stins din viață, vineri, 31 octombrie, la vârsta de 72 de ani. Informația a fost confirmată de agenta sa, Elisabeth Tanner, pentru AFP. Actorul care a murit din cauza unei , după cum a transmis familia, într-un comunicat.

„Valerie Keruzore, soţia sa şi copiii lor anunţă cu durere în suflet trecerea în nefiinţă a lui Tcheky Karyo, răpus de un cancer vinerea aceasta, 31 octombrie”, se arată într-un comunicat al familiei.

Născut la Istanbul în 1953, Tcheky Karyo a devenit cunoscut la sfârşitul anilor 1980. El a jucat rolul principal în filmul „Ursul”, un succes de box-office, de Jean-Jacques Annaud. Cunoscutul actor a interpretat, aici, rolul unui vânător de urşi chinuit de remuşcări. În 1990, a înregistrat un alt succes. A fost ales pentru rolul recrutorului, în „Nikita”, asasina interpretată de Anne Parillaud.

Cariera lui Tcheky Karyo, vorbitor fluent în franceză, engleză, spaniolă şi arabă, a început cu filmul francez de autor. El a apărut, în 1982, în faţa camerei lui Chantal Akerman, în „O noapte întreagă” (Toute une nuit). În 1984, a jucat în „Nopţile cu lună plină” (Les Nuits de la pleine lune), al lui Eric Rohmer.

În ce filme a mai apărut Tcheky Karyo

Actorul care a murit a lucrat cu Jean-Pierre Jeunet în „Amélie” (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain) din 2001. Tcheky Karyo a colaborat, de asemenea, cu importanți cineaști străini. El a jucat în filmul regizat de brazilianul Walter Salles „Terra Estrangeira” (1995). A fost cooptat și de Ridley Scott în filmul „1492 – Cucerirea Paradisului” (1492: Conquest of Paradise), alături de Gérard Depardieu.

Tcheky Karyo a avut, de asemenea, o lungă carieră pe scenă. El a jucat, în special, la Festivalul de Teatru de la Avignon, din sudul Franţei. Cariera sa de actor în teatru a început undeva în prima parte a anilor 1980.

„Această profesie m-a ajutat să devin un om mai bun. Arta dramatică este o modalitate de a accesa un spaţiu special şi magic, în care intri în compania altor oameni care au şi ei nevoie de acest impuls şi poate chiar de a căpăta perspectivă asupra lor înşişi”, scria el în 2017 în paginile ziarului Midi Libre.

L’acteur Tchéky Karyo s’en est allé 🕊️⁰⁰Figure incontournable du cinéma français, il s’est illustré dans L’Ours, Nikita, Dobermann ou encore la série The Missing.

