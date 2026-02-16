B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » A murit un mare actor, laureat la Oscar. Robert Duvall avea 95 de ani (VIDEO)

A murit un mare actor, laureat la Oscar. Robert Duvall avea 95 de ani (VIDEO)

Adrian Teampău
16 feb. 2026, 21:39
A murit un mare actor, laureat la Oscar. Robert Duvall avea 95 de ani (VIDEO)
Robert Duvall Sursa Foto: Facebook
Cuprins
  1. Robert Duvall a murit la 95 de ani
  2. Fiul unui amiral și al unei actrițe amatoare
  3. Robert Duvall nominalizat la Oscar

Robert Duvall, celebrul actor laureat la premiul Oscar, a murit la venerabila vârstă de 95 de ani. Anunțul a fost făcut de familie, într-o postare pe rețelele de socializare.

Robert Duvall a murit la 95 de ani

Actorul, laureat al premiului Oscar, a murit la vârsta de 95 de ani, a anunţat soţia sa într-o postare pe Facebook, transmite luni Reuters. Robert Duvall a fost un artist versatil care a impresionat cu paleta sa variată de roluri, de la colonelul iubitor de napalm din „Apocalypse Now”, la enigmaticul Boo Radley din „To Kill a Mockingbird”.

„Pentru fiecare dintre multele sale roluri, Bob a dat totul personajelor sale şi spiritului uman pe care acele persoanaje îl reprezentau”, a scris Luciana Duvall în postarea de pe Facebook.

Duvall a interpretat roluri de lideri puternici precum locotenent-colonelul Bull Meechum în „The Great Santini”, dar și personajul principal din „Stalin”. De asemenea, a jucat personaje învinse şi decăzute în „Tender Mercies” şi „The Apostle”. Interpretarea sa, în ambele tipuri de roluri, i-au adus premii importante.

Fiul unui amiral și al unei actrițe amatoare

Robert Duvall a fost fiul unui amiral al Marinei militare americane şi al unei actriţe amatoare. El a crescut în Annapolis, Maryland, iar după ce a absolvit Principia College din Illinois şi a servit în Armata SUA, s-a mutat la New York. Aici a împărțit o cameră cu Dustin Hoffman şi s-a împrietenit cu Gene Hackman. Cei trei erau studenți la actorie.

O perioadă a lucrat în televiziune, la diferite emisiuni. Primul său rol în film, a fost cel al lui Boo Radley din „To Kill a Mockingbird” (1962). A fost cooptat în acest rol la sugestia scenaristului filmului, Horton Foote. Acesta a fost impresionat de munca pe care a depus-o tânărul actor într-una din piesele sale. Ulterior, Foote a scris „Tender Mercies”, pentru care Duvall a câştigat Premiul Oscar. El a jucat tot un rol secundar, cântăreţ country.

Cel mai bun rol pe care l-a făcut, însă, a fost cel din epopeea lui Frances Ford Coppola despre Vietnam, „Apocalypse Now”. Aici a interpretat pe locotenent-colonelul Bill Kilgore, un personaj excentric şi obsedat de surfing. Deși a avut o apariție scurtă, de câteva minute, cinefilii spun că „a furat filmul”. Personajul său împărţea ordine, la bustul gol, complet lipsit de orice urmă de instinct de conservare, în mijlocul focului şi exploziilor.

Rolul i-a adus una dintre cele şapte nominalizări la Premiile Oscar. O alta a fost pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru „Naşul”, tot de Coppola. Aici l-a interpretat pe Tom Hagen, consigliere al familiei mafiote Corleone. Duvall a apărut în al doilea film „Naşul”, dar l-a respins pe al treilea considerând că oferta salarială era prea mică.

Robert Duvall nominalizat la Oscar

Actorul a fost nominalizat şi la premiile Oscar pentru „The Great Santini”, „The Apostle”, „A Civil Action” şi „The Judge”, ultimul film din 2014. În total, a apărut în aproape 100 de filme.

Se spune că avea un talent special pentru rolurile de cowboy. De altfel, a câştigat un premiu Emmy pentru miniseria de televiziune „Broken Trail”. A mai apărut alături de John Wayne în „True Grit” şi a primit o nominalizare la Emmy pentru miniseria „Lonesome Dove”.  Spunea adesea că rolul pe care l-a făcut de om al legii devenit cowboy, a fost preferatul său.

La Hollywood, Duvall şi-a făcut propriile filme, scriind și regizând mai mule pelicule. A câştigat o nominalizare la Oscar pentru unul dintre ele, „The Apostle”, povestea unui predicator conflictual. A făcut acelaşi lucru cu „Assassination Tango”, un film care i-a permis să-şi arate pasiunea pentru tango şi Argentina.

Duvall şi-a împărţit timpul între Los Angeles, Argentina, şi o fermă de 146 de hectare din Virginia, unde a transformat hambarul într-o sală de de tango.

Tags:
Citește și...
Care este numele real al lui CAV de la Survivor 2026 și cu ce se ocupă, de fapt
Monden
Care este numele real al lui CAV de la Survivor 2026 și cu ce se ocupă, de fapt
Care este motivul pentru care Jojo și Paul Ipate nu mai vor un al treilea copil: „Ar fi complicat, nu mai este cazul”
Monden
Care este motivul pentru care Jojo și Paul Ipate nu mai vor un al treilea copil: „Ar fi complicat, nu mai este cazul”
Nicoleta Luciu, mărturisiri despre sarcinile pierdute: „A doua oară am zis că o să fac tripleți. A fost o conexiune cu Universul, ca o rugăciune. Și s-a întâmplat”
Monden
Nicoleta Luciu, mărturisiri despre sarcinile pierdute: „A doua oară am zis că o să fac tripleți. A fost o conexiune cu Universul, ca o rugăciune. Și s-a întâmplat”
Mesaj emoționant transmis de Ada Condeescu în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 76 de ani: „Pun un Beatles și zâmbesc, sperând că este încă undeva și mă vede.”
Monden
Mesaj emoționant transmis de Ada Condeescu în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 76 de ani: „Pun un Beatles și zâmbesc, sperând că este încă undeva și mă vede.”
Câți bani a primit Larisa Uță pentru participarea la Survivor. Ea a refuzat să-și ia rămas bun de la colegii Faimoși
Monden
Câți bani a primit Larisa Uță pentru participarea la Survivor. Ea a refuzat să-și ia rămas bun de la colegii Faimoși
Deea Maxer a spus „DA” a doua oară. Vedeta s-a logodit cu iubitul ei la o cabană din Buzău
Monden
Deea Maxer a spus „DA” a doua oară. Vedeta s-a logodit cu iubitul ei la o cabană din Buzău
Repaus vocal pentru Mirela Vaida. Iată ce s-a întâmplat cu aceasta
Monden
Repaus vocal pentru Mirela Vaida. Iată ce s-a întâmplat cu aceasta
Motivul real pentru care Călin Donca și Marian Godină nu se suportă. Ce i-a făcut polițistul, chiar înainte de Survivor
Monden
Motivul real pentru care Călin Donca și Marian Godină nu se suportă. Ce i-a făcut polițistul, chiar înainte de Survivor
Mihai Trăistariu face un pas spre împăcare cu fratele său: „Vreau să-mi cer iertare!”
Monden
Mihai Trăistariu face un pas spre împăcare cu fratele său: „Vreau să-mi cer iertare!”
David Popovici, întâlnire specială cu Victor Rebengiuc: „Unele întâlniri nu se uită niciodată!”
Monden
David Popovici, întâlnire specială cu Victor Rebengiuc: „Unele întâlniri nu se uită niciodată!”
Ultima oră
21:25 - Anunțul făcut de ministrul Muncii, despre eliminarea CASS la mame și veterani: „Au fost multe măsuri luate”
21:14 - Fenomen rar pe cer marți: Eclipsă inelară de Soare pe 17 februarie 2026. Unde apare „inelul de foc”
21:13 - Croația spune „Nu” Ungariei și Slovacia. Petrolul rusesc nu va trece prin oleoductul Adria
20:52 - Alertă de gradul 0! Locul unde tocmai a fost văzut un urs. A fost emis mesaj RO-Alert
20:43 - Jocurile de noroc, în fața unor restricții dure. Află ce schimbări aduc noile propuneri legislative
20:41 - Război în Ucraina. Forțele Kievului au lansat o contraofensivă fără precedent din 2023
20:21 - Gigi Becali i-a lăsat mască pe toți. Câți bani i-a oferit unei femei nevoiașe
20:10 - Dacia anunță lansarea unui nou SUV. Producția va începe la uzina Renault din Bursa
20:07 - Super-alimentul din dieta gladiatorilor din Roma antică. Îmbunătățește sănătatea și prelungește viața
19:46 - Schimbări majore la RCA: Asigurare de trei ori mai scumpă pentru acești șoferi. Ce noutate va fi introdusă