Actorii Sacha Baron Cohen și Isla Fisher divorțează: „După un meci lung de tenis care a durat peste 20 de ani, în sfârșit renunțăm la rachete”

Sacha Baron Cohen și Isla Fisher au anunțat că vor după mai bine de două decenii petrecute împreună. Într-o postare pe rețeaua de socializare în care anunțau despărțirea, actorii au spus că .

Cei doi, care au trei copii, s-au cunoscut în 2001 și s-au logodit în 2004.

Cei doi au fost împreună timp de două decenii

Împărtășind știrea cu ajutorul unei poze cu ei doi îmbrăcați în echipament de tenis alb, ei au scris: „După un meci lung de tenis care a durat peste 20 de ani, în sfârșit dăm jos rachetele”.

În postarea, publicată vineri pe conturile lui Baron Cohen și Fisher pe Instagram, ei au spus: „Întotdeauna am prioritizat confidențialitatea și am preferat să facem în liniște această schimbare.

„Vă împărtășim pentru totdeauna devotamentul și dragostea noastră pentru copiii noștri. Apreciem sincer că respectați dorința familiei noastre de intimitate.”

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la o petrecere în Sydney, Australia. Baron Cohen a povestit mai târziu The New York Times despre prima lor întâlnire, spunând că Fisher a fost „amuzantă”.

„Am fost la o petrecere foarte pretențioasă, iar eu și ea ne-am atras pentru că am luat peste picior ceilalți oameni de la petrecere. Am știut imediat că e perechea mea. Nu știu dacă și ea a știut.”

Baron Cohen a devenit faimos în anii 1990 cu personajul său Ali G, infamul gangster care a devenit un star de comedie. De asemenea, a jucat rolul lui Borat, un jurnalist din Kazahstan, și a jucat rolul extravagantului fashionist austriac Bruno.

Fisher a apărut în rolul lui Shannon Reed în telenovela australiană Home and Away, înainte de a trece pe marele ecran. Rolul ei inovator a venit în Wedding Crashers în 2005 și a jucat și în Confessions of a Shopaholic. De asemenea, a publicat o serie de cărți pentru copii.