Actorul Gene Hackman, soția sa și câinele lor, găsiți morți în locuința lor din New Mexico (VIDEO)

Actorul american Gene Hackman, soția sa, pianista Betsy Arakawa, și câinele lor au fost găsiți morți în casa lor din New Mexico, Statele Unite.

Gene Hackman și soția sa, găsiți morți

Poliția din comitatul Santa Fe a găsit, miercuri după-amiază, trupurile neînsuflețite ale celor trei. Hackman avea 95 de ani, iar Arakawa – 63.

Ei erau căsătoriți de 34 de ani.

Nu există suspiciuni de omor, dar deocamdată nu a fost anunțată cauza deceselor.

Cine a fost Gene Hackman

Născut pe 30 ianuarie 1930 în oraşul San Bernardino, California, Gene Hackman a fost unul dintre cei mai apreciați actori din toate timpurile, mai ales datorită rolurilor din The French Connection, Bonnie and Clyde, The Royal Tenenbaums, Superman, Mississippi Burning, Runaway Jury sau Crimson Tide.

Hackman a câștigat Oscarul în 1972 pentru rolul principal Jimmy „Popeye” Doyle, interpretat în Filiera Franceză (The French Connection), iar în 1994 a luat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar – pesonajul Little Bill în Necruţătorul (Unforgiven).

De asemenea, actorul a fost nominalizat pentru cinci premii Oscar, a câştigat trei Globuri de Aur şi două premii BAFTA.

În 2008, după 50 de ani de carieră, Gene Hackman a anunțat că se retrage.

