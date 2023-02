Actrița Cristina Stamate ar fi împlinit 77 de ani. Valentina Fătu a dezvăluit amintiri de suflet: „Îmi țineam respirația când treceam pe lângă ea”

Cristina Stamate a fost un model pentru tinerii ei colegi. Valentina Fătu a fost fascinată de regretata actriță. Dacă mai trăia, aceasta ar fi împlinit 77 de ani pe data de 8 februarie.

Celebra actriță de comedie s-a stins din viață pe un pat de spital, în ziua în care a fost îngropată colega ei, Stela Popescu. Valentina Fătu rememorează clipele petrecute alături de regretata actriță de comedie.

Cristina Stamate ar fi împlinit 77 de ani

Cristina Stamate ar fi împlinit vârsta de 77 de ani pe 8 februarie, dacă ar mai fi trăit. Mai tânăra ei colegă, Valentina Fătu își aduce aminte cu drag de momentele petrecute pe scenă alături de regretata actriță de comedie, dar și de clipele din afara teatrului, pe care le-a considerat prețioase, încă de când trăia aceasta.

Într-un interviu acordat recent, actrița Valentina Fătu vorbește despre Cristina Stamate și despre momentele petrecute împreună cu aceasta.

„Doamna Cristina Stamate , un suflet generos. Eu i-am descoperit pe ei, toți, la teatru, între care și pe doamna Cristina și pe doamna Stela. Că erau personalități artistice uluitoare, asta știm toți, pentru că le vedeam la scenă. Dar mă gândesc că atunci când citim câteodată, o biografie a unui artist de genul acesta este impresionant. Vă mărturisesc că eu așa eram de fascinată de prezența lor, încât îmi țineam respirația când treceam pe lângă ea, pe lângă doamna Cristina Stamate. Dar și când treceam pe lângă doamna Stela Popescu.

Însă, după ce am depășit faza asta, literalmente amuțeam în prezența lor, efectiv nu-mi găseam cuvintele. Și pe motivul acesta a unei timidități exagerate încercam să nu îi deranjez cumva, cu prezența mea, pe actorii mai vechi. Și, acest lucru se întâmpla cumva și cu doamna Stela și cu doamna Cristina. În mod special pentru ele”, a declarat Valentina Fătu, pentru .

Valentina Fătu a mărturisit că atât Cristina Stamate, cât și Stela Popescu erau niște femei săritoare pentru toți colegii din teatru. Dacă vreunul dintre ei avea o problemă, ele își ofereau tot ajutorul.

„Când ne întâlneam la cabină, eu eram destul de retrasă, ceea ce, la început am părut așa mai rezervată… Dar eu atâta admirație am avut dintotdeauna pentru amândouă, în momentul în care le-am descoperit, cum să spun? Nu aș îndrăzni să spun prietene, dar ca și camarade, în colectivitatea noastră. Pentru că efectiv, cele două mari actrițe erau genul de om care mergeau cu noi, dacă aveai o nevoie. În perioada 1999- 2000 s-a întâmplat să avem nevoie de un medic, ele au mers cu noi, cu mine, pe unde aveam nevoie să ajungem mai repede.

Numele lor întotdeauna, a deschis uși mai ușor. Efectiv au mers cu noi și nu doar cu mine, care cum avea o problemă mergeau cu noi. Pe lângă acest aspect, sfaturile primite de la ele și micile obiecte primite în dar: un element de scenă, o eșarfă, un inel, o mărgică, un cercel, totdeauna le-am simțit aceste gesturi ale lor, încărcate pozitiv energetic. Iar eu purtam obiectele acelea, numai la gândul că sunt de la ele. Am pățit asta și cu doamna Cristina și cu doamna Stela. Simțeam că îmi poartă noroc”, a mărturisit Valentina Fătu.

Valentina Fătu, amintiri alături de regretata actriță

Valentina Fătu i-a organizat o petrecere-surpriză regretatei Cristina Stamate, împreună cu Gabriel Dorobanțu, care a venit special de la Cornu. Actrița și soțul ei abia se mutase în casă nouă și așa a găsit motiv să o invite la ea pe Cristina Stamate, chiar de ziua ei de naștere.

„Iar când am mai crescut și eu și am îndrăznit să spun tot ce simțeam m-am apropiat foarte tare de doamna Cristina, îi mai făceam și surprize. Și pentru că obișnuiam să merg la cimitir pe data de 8 februarie, de ziua ei de naștere, , pentru că am răcit, am în minte o întâmplare. Țin minte că i-am făcut o petrecere pe care i-am organizat-o cu Gabi Dorobanțu. Eu abia mă mutasem, eram în casă nouă, și se apropia ziua doamnei Cristina. Știam de la cabină că nu făcea nimic special și am vorbit și cu Gabi, care a venit de la Cornu, și încă un amic foarte bun al doamnei Cristina, nașul Nicu, așa îi spuneam.

Eram o gașcă mică. Și l-am rugat pe soțul meu să o aducem la noi, dar înainte am întrebat-o dacă totuși are ceva aranjat. Noi aveam spectacol în ziua aceea iar după spectacol i-am spus: ‘Haideți, poate veniți pe la noi, vedeți și casa. Abia m-am mutat. Vă iau de la teatru’. Oricum, aveam obiceiul acesta, o luam de la trecerea de pietoni de la Sala Palatului, ca să nu mai meargă pe jos. O luam cu mașina și o lăsam fix în fața teatrului. Eu cu soțul meu și cu Gabi stabilisem tot, am făcut pregătiti masa pentru momentul acesta de ziua doamnei Cristina. Mi-a spus după aceea: ‘Vali, am avut multe petreceri, dar aceasta a fost ceva de suflet…’ Seara aceea în care am petrecut de ziua ei mi-o amintesc și eu cu mare drag”, a mai povestit Valentina Fătu.