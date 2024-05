Actrițe celebre distruse de un singur rol. Greta Garbo n-a mai jucat în filme niciodată, după ce s-a scris despre rolul său că e „aproape la fel de șocant cum ar fi să-ți vezi mama beată”

Majoritatea vedetelor de pot supraviețui unui rol prost. Dar există roluri care distrug complet cariera unui actor, lăsându-l fără muncă sau cu imaginea schimbată pentru totdeauna în ochii publicului. Adesea, acest lucru este nedrept – femeile tind să încaseze din punct de vedere istoric greul reacțiilor care le zguduie cariera.

Faye Dunaway în Mommie Dearest

Lansat în 1981, filmul biografic Joan Crawford Mommie Dearest – cu Faye Dunaway în rol principal și adaptat după un bestseller al fiicei lui Crawford, Christina – a pictat vedeta într-o lumină mai puțin măgulitoare. Și anume, ca drept o tirană de neclintit, predispusă să-și tortureze fiica.

Dunaway a atras cele mai proaste recenzii din cariera ei și a fost atât de stânjenită de film încât rareori a mai vorbit despre el. Într-o serie de comentarii făcute în 2016, Dunaway a spus: „ Filmul mi-a transformat cariera într-o direcție în care oamenii au început să aibă iremediabil o impresie greșită despre mine”.

Elizabeth Berkley în Showgirls

Așteptările erau mari pentru lansarea Showgirls în 1995. A marcat o reuniune între regizorul și scenaristul lui Basic Instinct – Paul Verhoeven și, respectiv, Joe Eszterhas – în timp ce mulți au presupus că vedeta filmului, fosta actriță din Salvați de clopoțel, Elizabeth Berkley, va deveni la fel de celebră la Hollywood ca Sharon Stone după Basic Instinct. Apoi oamenii au văzut Showgirls.

Răspunsul inițial al publicului la adresa filmului a afectat cariera cinematografică a lui Berkley, practic peste noapte. „A fost atât de multă cruzime”, a spus ea în 2020.

„Am fost hărțuită. Și nu am înțeles de ce sunt acuzată. Meseria de actriță este de a îndeplini viziunea regizorului. Și am făcut tot ce trebuia să fac. Nimeni asociat cu filmul nu a vorbit în numele meu pentru a mă proteja. Am devenit o paria în industria pentru care lucrasem atât de mult.”

Sofia Coppola în The Godfather: Part III

Distribuită în rolul fiicei adolescenței condamnate a lui Michael Corleone, Mary, Coppola și-a văzut interpretarea la lansarea filmului în ziua de Crăciun în 1990, un ziar descriind-o drept „amatoare fără speranță”.

„A fost jenant să fiu aruncată în fața publicului în acest fel”, a spus Coppola în 2020. „Dar nu era visul meu să fiu actriță, așa că nu am fost zdrobită. Am avut alte interese. Nu m-a distrus.”

Coppola a mai jucat doar de două ori, în schimb, a devenit una dintre cele mai celebre regizoare de la Hollywood, responsabilă pentru filme precum The Virgin Suicides, Lost in Translation și Marie Antoinette. Ce final fericit!

Kelly Clarkson în De la Justin la Kelly

În mod oarecum inexplicabil, câștigătoarea primului sezon al American Idol a fost obligată contractual să joace într-un film muzical, o comedie romantică. Pentru Kelly Clarkson, asta a însemnat să apară în From Justin to Kelly, un dezastru din 2003 care rămâne singurul ei rol de actorie major.

„A fost o perioadă foarte mizerabilă a vieții mele”, a spus ea în 2019. „Pot trece peste faptul că este prostesc și drăguț – asta nu este deloc jenant pentru mine. Pur și simplu nu mi se pare grozav că cineva te obligă să faci ceva care nu este pasiunea ta și nu vrei să faci.”

Clarkson nu a mai jucat într-un film live-action de atunci, dar și-a împrumutat vocea unor filme de animație, inclusiv The Star și Trolls World Tour.

Meg Ryan în In the Cut

In the Cut nu ar fi trebuit să afecteze cariera cinematografică a lui Meg Ryan așa cum a făcut-o. Un thriller erotic al regizoarei premiate cu Oscar Jane Campion, filmul – un thriller în care personajul lui Ryan se aruncă într-o aventură periculoasă cu un polițist – s-a dovedit un salt prea mare pentru publicul obișnuit să o vadă pe vedetă în comedii romantice încântătoare.

Filmul din 2003 rămâne unul dintre ultimele filme ale lui Ryan, Meg Ryan retrăgându-se în mare parte din lumina reflectoarelor și concentrându-se pe regie în anii de după. În 2019, ea a vorbit cu uimire față de criticile primite din cauza acestuia.

„Reacția a fost vicioasă”, a spus ea. „Am fost surprinsă de reacția negativă. Mi-a plăcut filmul și mi-a plăcut această experiență și am iubit-o pe Jane Campion…” Ea a adăugat că ieșirea ei din suita vedetelor de la Hollywood la scurt timp după aceea a fost o decizie „reciprocă”.

Greta Garbo în Femeie cu două fețe

Conceput pentru a spori reputația Gretei Garbo în America – filmele ei anterioare fuseseră în mare parte hituri europene – Femeia cu două fețe din 1941 s-a dovedit a fi un dezastru care a ruinat cariera și un film care a condus-o pe Garbo spre o pensionare anticipată la vârsta de doar 36 de ani.

Scenariul acestei comedii romantice ciudate, în care personajul lui Garbo pretinde că este propria ei soră geamănă pentru a-și recâștiga fostul, a continuat să fie rescris în timpul producției.

S-a spus că însăși Garbo a remarcat că filmul „nu e bun și nu va putea fi niciodată bun”. Recenziile au fost neplăcute, criticii remarcând că Garbo a fost „penibilă”.

Revista Time a spus că performanța ei a fost atât de proastă încât a fost „aproape la fel de șocant cum ar fi să-ți vezi mama beată”. Se pare că actrița a fost umilită de răspunsul presei, iar un acord pe care l-a avut cu MGM a fost reziliat – se presupune că de comun acord. Nu a mai făcut niciodată un film.