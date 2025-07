Adela Popescu a dezvăluit care este secretul siluetei ei de invidiat: „Mă trage de mânecă”

se află într-o formă de invidiat, deși vedeta a dat naștere la copii. Actrița își menține silueta și a dezvăluit care este secretul.

Adela Popescu și formează o relație de aproape 16 ani și sunt un model pentru mulți tineri din România. Cei doi se postează adesea în preajma familiei, iar fanii lor adoră naturalețea care îi caracterizează, deși sunt oameni cu notorietate în spațiul media.

Care este secretul siluetei Adelei Popescu

Adela Popescu a mărturisit că Radu este cel care o ajută să se mențină în formă. Prezentatorul TV duce o viață sportivă, activă și restul membrilor familiei, că vor , că nu vor nu au decât să se plieze după el. În plus, stilul său de viață pare că a devenit o obișnuință și pentru Adela.

„Radu este secretul meu, cu ajutorul lui mă mențin. El e foarte atent la alimentație, mă trage de mânecă, îmi spune ce e bine și ce nu. Multe lucruri s-au schimbat la noi în familie datorită lui, chiar și la bătrâni, la seniori. Săracii, sunt stresați când vine Radu să nu combine alimentele. El aleargă în fiecare dimineață, face mult sport, e foarte preocupat de lucrul ăsta. Sunt obiceiuri pe care le-am împrumutat și vrând, nevrând, mă țin cumva într-o limită”, a declarat Adela Popescu, potrivit .

Cât de dificilă este viața cu trei copii

Fosta prezentatoarea a emisiunii „Vorbește Lumea” a povestit o experiență recentă pe care a avut-o cu familia ei. Deși viața lor este împlinită cu cei trei băieți, asta nu înseamnă că este „floare la ureche”.

„Îmi vine să râd, pentru că tocmai ce ne-am întors de la țară și am stat cu copiii în mașină mai multe ore și a fost ceva… am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă, că o să fie ceva oribil, dar nu, nu i-a explodat nicio venă și am ajuns cu bine. Am și filmat, poate că o să postez odată un astfel de filmuleț și cred că o să mă apreciați mai mult”, a mai spus vedeta.