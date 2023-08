Adela Popescu, decizie surprinzătoare luată în timpul ultimei vacanțe în legătură cu băieții săi: „Copiii nu vor suferi de abandon”

pe rețelele sociale, menținând legătura strânsă cu urmăritorii ei. Ea împărtășește atât momentele frumoase, cât și provocările vieții, fiind recunoscută pentru sinceritatea și umorul său. Recent, Adela a dezvăluit cum s-a relaxat în ultima sa vacanță.

Adela Popescu, vacanță cu fiii și bunicii la all inclusive

să călătorească cu fiii și bunicii săi la un hotel all inclusive. Bunicii au fost extrem de fericiți să petreacă momente de neuitat cu nepoții lor, răsfățându-i din plin. De această dată, artista a avut timp să se relaxeze și să se simtă femeie, apoi mamă, iar copiii s-au distrat de minune, fără să se simtă abandonați.

„Amintiri din vacanța în care am avut timp să fiu mai întâi femeie și apoi mamă. Nu vă spun secretul, îmi pare rău, degeaba insistați! Ok, bine, vă spun. Se iau bunicii, se duc la all inclusive, se „uită” copiii cu ei și se recuperează doar seara la culcare. Asta dacă e musai. În principiu copiii nu vor suferi de abandon, o dată pentru că își adoră bunicii și apoi pentru că se vor fi jucat la toboganele cu apă, vor înota în piscina mică, vor fi spectatori la spectacolele de magie, își vor lua înghețată la cornet când vor ei, vor alerga pe plajă și vor găsi mâncare proaspătă și bună, chiar și cei mai capricioși. În timpul ăsta părinții vor bea un vinuț bun la piscină sau pe plajă. Și își vor face planuri despre cum anul viitor, bunicii pot veni chiar singuri cu copiii, având astfel șansa să petreacă și mai mult timp de calitate împreună. Dar mai ales părinții”, a scris Adela Popescu pe rețelele sale de socializare, alături de câteva fotografii din timpul vacanței, scrie .