Adela Popescu e însărcinată? Mesajul controversat al lui Radu Vâlcan despre apariția celui de-al patrulea copil

Radu Vâlcan și Adela Popescu trăiesc o poveste de dragoste. Cei doi sunt de nedespărțit. Partenerii au reușit să-și construiască o familie frumoasă și unită. Adela i-a născut trei copii și se pare că este pregătită să devină mămică pentru a patra oară.

Radu Vâlcan, tătic pentru a patra oară?

Radu Vâlcan a postat, zilele trecute, o poză în care apare cu Adela Popescu într-o ipostază tandră. Actorul îi mângâie burtică și se uita cu pasiune la iubita sa.

Postarea vedetei a stârnit curiozitatea urmăritorilor. Mulți dintre ei au presupus că prezentatoarea este însărcinată cu cel de-al patrulea copil. Mai multe poze în galeria foto de AICI.

Adela Popescu, în culmea fericirii

Radu Vâlcan a venit cu o precizare pe rețelele de socializare. Actorul a explicat că Adela nu e însărcinată, iar poza este luată din arhiva cuplului.

„Nu , nu era însărcinată, o durea puțin stomacul… mâncase o supă. Acu’ mulți ani, pe vremea când n-aveam copii, dar călătoream exact ca acum când avem copiii-n cârcă”, a scris Radu Vâlcan.

Adela Popescu e în culmea fericirii. Familia prezentatoarei a petrecut câteva zile la Dubai. Aceasta a postat câteva imagini și s-a lăudat că i s-a împlinit visul cel mare.

„Acum doi ani, de Revelion, am pus pe o foaie trei dorințe. Sa fie, stiti cum e. De Crăciun, când am deschis cutia cu globuri, am găsit-o.

Prima: încă un frățior sau o surioara pentru Alexandru si Andrei. A doua: o casa la mare. A treia: mai aștept. Frățiorul a venit, a treia nu s-a îndeplinit încă, si… si… si… chiar zilele trecute am plătit avansul pentru căsuța noastră de la mare. Mă rog, nu e o casa pe pământ, ci un apartament la care visez de ani. Sunt atât de fericita ca îmi bubuie inima!