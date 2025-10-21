Adela Popescu a fost copleșită de emoții, după ce băiatul ei, Alexandru, a reușit să o surprindă în cel mai frumos mod posibil. Acesta a ascuns un bilețel, scris de mână, care o avea clar pe ea ca destinatar, într-unul din caietele sale.

Cu prilejul unei ședințe la care a participat, la școala la care învață copilul ei, a găsit acea „scrisoare”. Cuvintele scrise de Alexandru sunt de-a dreptul măgulitoare și orice mamă, în locul Adelei, ar fi reacționat la fel ca ea.

Ce bilet a găsit Adela Popescu

Din întâmplare, femeia a dat peste un bilețel, chiar într-unul din caietele fiului ei. Și cum obișnuiește adesea să împărtășească cu urmăritorii săi ceea ce i se întâmplă, așa a făcut și de această dată. În biletul găsit de prezentatoarea TV, băiatul îi mulțumea mamei sale pentru modul în care el și frații săi au fost crescuți.

„În caietul băiețelului meu am găsit asta. Aveam ședință la școală și mi-a lăsat un bilețel. Ce credeți, m-am emoționat?”, a scris vedeta pe Instagram, alături de fotografia mesajului.

„Dragă mamă, îți mulțumesc pentru că te străduiești să ne faci copii cât mai buni și că ne-ai crescut atât de bine. Cu drag, Alex V”, a fost mesajul care se regăsea în

Adela Popescu este o mamă răsfățată

Nu numai Alexandru a reușit să o emoționeze pe Adela, ci și fiul cel mijlociu, Andre. Într-un interviu recent, vedeta a povestit că Andrei este un băiat foarte lipicios și adesea o complimentează.

„Mijlociul, Andrei, îmi face mereu complimente, îmi spune că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă…La un moment dat i-a zis lui Radu: ‘Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama, pentru că este superbă’. Adrian pe semne că va fi un adult coleric, deja este, e genul care ne provoacă încontinuu. Este și dulce, dar este și un copilaș dificil să spunem. Nu-i intri ușor în grații, ai de lucrat. Andrei, cel mijlociu, este extraordinar de lipicios, după cum am spus. Toată lumea îl iubește și este blond, blond, are un blond nordic. Iar Alexandru este artistul familiei, el scrie, cântă la chitară, compune, face poezii, vrea să scrie și o carte”, a povestit Adela Popescu pentru