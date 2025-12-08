B1 Inregistrari!
Crăciun în avans în familia Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. De ce a ales cuplul să sărbătorească atât de devreme

Crăciun în avans în familia Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. De ce a ales cuplul să sărbătorească atât de devreme

08 dec. 2025, 20:23
Crăciun în avans în familia Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. De ce a ales cuplul să sărbătorească atât de devreme
Foto: Instagram / Adela Popescu
Cuprins
  1. De ce au sărbătorit Adela Popescu și Radu Vâlcan anticipat Crăciunul
  2. Ce regulă au impus Adela Popescu și Radu Vâlcan pentru Crăciunul anticipat
  3. Ce relație are Radu Vâlcan cu bunica sa

Adela Popescu și Radu Vâlcan au marcat Crăciunul în avans, chiar în ziua aniversării fiului lor, Andrei. Petrecerea a avut loc sâmbătă, 6 decembrie, la vila celor doi din Pipera. La eveniment au participat părinți, rude și prieteni apropiați. Atmosfera a fost una de sărbătoare și reuniune de familie.

De ce au sărbătorit Adela Popescu și Radu Vâlcan anticipat Crăciunul

Andrei a împlinit șapte ani săptămâna trecută. Părinții i-au pregătit două momente speciale pentru această ocazie. Mai întâi, copilul a sărbătorit cu prietenii la un loc de joacă. Acolo a avut și tortul dorit, ales chiar de el. Seara, distracția s-a mutat acasă, alături de familie.

Cuplul a păstrat un obicei început în ultimii ani. Ei preferă să marcheze sărbătorile înainte, căci obișnuiesc să plece într-o destinație caldă în timpul vacanței de iarnă. Astfel, masa festivă și întâlnirea cu familia au loc mai devreme.

„De câțiva ani, pentru că de Sărbători suntem plecați, organizăm Crăciunului în avans la noi acasă”, a scris Adela pe Instagram.

Ce regulă au impus Adela Popescu și Radu Vâlcan pentru Crăciunul anticipat

La petrecere, mesele au fost pline de preparate tradiționale. S-au regăsit sarmale, salată boeuf și fripturi. Au fost și prăjituri, alături de specialități de sezon. Gazdele au stabilit o regulă clară pentru sărbătoare: mamele nu au voie să gătească pentru a se putea bucura de eveniment.

„E o zi în care le rugăm pe mame să nu mai gătească, doar să se simtă bine. Gătesc alții pentru noi și bine fac, căci mâncarea este foarte bună și proaspătă.

Bineînțeles că nu s-au abținut și au adus: mami – sarmale, tati – murături, vin, țuică, nașa – salată beof, mamaie Ilonka – mult așteptata ruladă cu ness. Ca să muriți de poftă”, a transmis Adela pe Instagram.

Ce relație are Radu Vâlcan cu bunica sa

Radu Vâlcan a contribuit la meniul festiv cu murături. Rețeta a fost cea a bunicii sale, foarte apreciată în familie. Prezentatorul TV are o relație apropiată cu bunica lui. Recent, „mamaie” Ilonka a împlinit 90 de ani. De Crăciunul în avans, el i-a dedicat un mesaj public de recunoștință.

„Astăzi am sărbătorit Crăciunul în avans. Toată familia, de la mic, la mare. Sunt fericit pentru că îi am, dar recunoscător pentru că o am. BUNICA! 90! Mulțumesc”, a scris el pe Instagram.

