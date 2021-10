Adela Popescu şi Radu Vâlcan, implicaţi într-un incident aviatic! Vedeta Pro TV a făcut un atac de panică!

Adela Popescu a împlinit 35 de ani pe 8 octombrie, iar soțul ei Radu Vâlcan i-a promis că o duce la Roma.

„Mă duce, mă, la Roma de ziua mea! Că altfel jar mâncă”, a anunțat Adela pe Facebook, în cursul zilei de vineri. Însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Adela Popescu a vorbit despre despre incident. Cei doi au renunțat la vacanță din cauza unei urgențe medicale.

„Nu, nu am mai ajuns la Roma. La o oră după decolare, din cauza unei urgențe medicale, a trebuit să ne întoarcem pe aeroport. Voi știți că mie îmi e frică să zbor, iar starea de panică provocată de ceea ce s-a întâmplat m-a făcut să îmi doresc să cobor din avion. Sigur că Radu a încercat să îmi explice că persoana cu probleme e pe mâini bune acum, că nu e vorba de nicio defecțiune a aparatului de zbor, dar nu a fost chip să mă convingă. Probabil am făcut un atac de panică și toate îmi păreau «semne». Cei care ați trecut printr-unul știți probabil cum deformează realitatea. În fine… am ajuns acasă, am comandat mâncare italienească, prosecco și aproape am pupat pământul că sunt în siguranță. Acum, întrebarea mea e, voi ce ați fi făcut? V-ați fi continuat zborul sau ați fi coborât?”, a scris Adela pe Facebook.

Adela Popescu a fost confirmată cu Covid-19 pe 9 septembrie. Anunţul l-a făcut chiar în timpul emisiunii „Vorbește Lumea” și a explicat ce se întâmplă cu ea.

„Dragii mei, ieri seară am făcut un test şi rezultatul a fost cel pe care am vrea să-l evităm cu toţii. Chiar dacă am fost confirmată pozitiv, vreau să vă asigur că mă simt bine şi că o să ne revedem curând. Vă pregătim noi surprize, chiar şi aşa: cu băieţii în studio şi cu mine de acasă. Aveţi grijă de voi şi fiţi cu ochii pe Vorbeşte Lumea!

Eu în sarcină nu m-am vaccinat, pentru că aşa mi-au recomandat medicii, iar acum am început să mă informez. Eu stau cu mască prin casă, ca să-l protejez pe cel mic. Copiii sunt la bunici. Ne hidratăm, ascultăm doctorul”, a spus Adela Popescu la Pro TV.