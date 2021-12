Adelina Pestrițu, răsfățată la maxim. Moș Nicolae i-a oferit un cadou de milioane

Se pare că Adelina Pestrițu a fost foarte ascultătoare. Vedeta nu a primit o jordiță de la Moș Nicolae. Diva Instagramului a fost răsfățată la maxim.

Adelina Pestrițu a primit un cadou special

Virgil Șteblea, iubitul Adelinei Pestrițu nu poate să economisească bani. Bărbatul este pregătit să investească sume uriașe de bani ca să o răsfețe. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Partenerul i-a oferit un inel strălucitor. Adelina s-a lăudat cu noua sa achiziție pe rețelele sociale. „Moș Nicolae a fost aici”, a scris Adelina Pestriți în dreptul fotografiilor.

Cei doi sunt fericiți și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Partenerii nu încetează să-și manifeste sentimentele în mediul online.

„O simt consolidată și avem încredere reciproc unul în celălalt, ceea ce îmi dă o stare de bine și liniște interioară. Sunt lucruri de bază în orice cuplu. Ne cunoaștem limitele și nu apăsăm accelerația mai mult decât este cazul. Suntem transparenți și nu există minut din zi să nu știm unul de celălalt. Ne spunem absolut orice avem pe suflet. Ne știm toate parolele și nu avem secrete”, a afirmat Adelina Pestrițu, acum ceva timp, pentru VIVA!.

Momente cumplite pentru Adelina Pestrițiu

Vedeta a fost nevoită să se retragă din viața publică. Tânăra a fost criticată dur de urmăritorii săi.

„Am făcut o scurtă analiză și am realizat că, în cazul meu, chiar și o boală e privită diferit, este un motiv de controversă dusă la extrem. Pentru că un influencer, în mod normal, nu are voie să se îmbolnăvească. El are ADN-ul unui extraterestru și ar fi caz de studiu la NASA să fie infectat cu un virus care e răspândit pe întreaga Planetă de mai bine de doi ani”, a explicat Adelina Pestrițu pentru sursa citată.

