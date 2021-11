Adelina Pestrițu nu mai vrea să iasă din casă. Coronavirusul i-a schimbat viață

Adelina Pestrițu a trecut prin Covid-19. Influencerul a fost ținta hate-ului după ce a anunțat pe rețelele sociale că este confirmată pozitiv.

Adelina Pestrițu, bolnavă și criticată

Internauții au criticat-o dur pentru neglijență și iresponsabilitate. Adelina Pestrițu a rămas uimită de reacția publicului și nu a înțeles de ce a stârnit reacții aprinse. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Din păcate, zilele trecute, am intrat în contact cu un bolnav de Covid, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros. Am făcut un test, testul a ieșit pozitiv (…)Cei din familia mea vor fi testați, respectiv Zeni, bunicii. Soțul a ieșit negativ. Vă țin la curent. (…) Niciodată nu mi-am imaginat că ești foarte bine pe zi, adică foarte bine, foarte veselă, mirosind brad… și seara te lovește un COVID. E foarte greu să cred că oamenii care rămân fără gust și fără miros nu se testează și se testează abia când revine mirosul și gustul și atunci își dau seama că au COVID”, susținea Adelina Pestrițu, acum ceva timp.

Covid-ul i-a arătat fața societății

Se pare că replici acide spuse la adresa vedetei au afectat-o. Influencerul s-a retras din lumina reflectoarelor și a evitat să participe la evenimente.

„Am făcut o scurtă analiză și am realizat că, în cazul meu, chiar și o boală e privită diferit, este un motiv de controversă dusă la extrem. Pentru că un influencer, în mod normal, nu are voie să se îmbolnăvească. El are ADN-ul unui extraterestru și ar fi caz de studiu la NASA să fie infectat cu un virus care e răspândit pe întreaga Planetă de mai bine de doi ani”, a explicat Adelina Pestrițu pentru viva.

Adelina Pestrițu, amenințată de fani

Atitudinea Adelinei a provocat un val de critici. Bloggerița primea sute de mesaje negative. Oamenii își revărsau nemulțumirea și o insultau.

Tânăra nu mai putea să faca fața emoților. Aceasta a fost nevoită să refuze la ieșiri și evenimente. Urmăritorii o blestemau și o acuzau.

„Am refuzat categoric tot ce presupunea apariția mea publică pe marginea acestui subiect, deși au curs invitațiile. Am primit la vremea aceea mesaje care m-au tulburat: ‘N-ai murit încă?’, ‘Dacă nu mori de COVID, îți doresc să mori de cancer, pentru că ne minți’. Le mai citeam între două injecții pe care mi le făceam singură în burtă, închisă într-un apartament, departe de cei dragi. M-au acuzat de tot ce se putea în legătură cu acest subiect sensibil. Și mult timp după. Unii oameni care la diferență de câteva săptămâni mi-au scris că le-au murit părinți, prieteni, rude fix din cauza aceluiași virus păcătos despre care îmi spuneau, acuzator, că fabulez”,a mai spus Adelina Pestrițu pentru sursa citată.

