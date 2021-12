Motivul uluitor pentru care George Clooney a renunțat la un contract de 35 de milioane de dolari

George Clooney este foarte selectiv atunci când vine vorba despre proiecte în care se implică. Vedeta a recunoscut, recent, că a refuzat un contract de 35 de milioane de dolari.

Decizii neașteptate

Celebrul actor a povestit, în cadrul unui interviu despre situația sa financiară. Se pare că George Clooney câștigă sume uriașe de bani. Vedeta este mulțumită de viață și spune că a ajuns la un echilibru. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Mi s-au oferit 35 de milioane de dolari pentru o zi de muncă, pentru o reclamă la o agenție aeriană. Dar am vorbit cu Amal despre asta și am decis că nu merită. Era asociată cu o țară care, deși este un aliat, este uneori îndoielnică, așa că m-am gândit: ‘Ei bine, dacă chestia nu mă lasă să dorm seara, nu merită’”, a mărturisit actorul.

George Clooney e greu de convins

Fanii actorului au fost îngrijorați de faptul că acesta nu mai apare des pe micile ecrane. Sunt tot mai puțini regizori care îl conving să joace în filme.

„În general, nu sunt atât de multe roluri bune – şi nu trebuie să joc. Am avut discuţia asta cu soţia mea când am împlinit 60 de ani, vara aceasta. Am spus: ‘Amândoi iubim ceea ce facem, dar trebuie să ne asigurăm că nu ne implicăm prosteşte’. Aşadar, în parte ne asigurăm că ne trăim viețile”, a mai adăugat actorul pentru The Guardian.

Foarte puțini știu că George Clooney este extrem de generos. Actorul a venit cu surprize speciale pentru persoanele apropiate. Acesta le-a oferit câte un milion de dolari, în sen de recunoștință.

De ce refuză la bani

Vedeta de la Hollywood a fost invitată, recent, la podcastul WTF with Marc Maron, unde a vorbit despre cele mai emoționante și fericite momente din viață.

Actorul spune că nu și-a propus să se căsătorească și era mulțumit de relații ocazionale pe care le-a avut pe parcursul vieții. Se pare că Amal i-a schimbat mult percepția.

„Ascultă, nu am vrut să mă căsătoresc”, a spus actorul de 60 de ani. „Nu am vrut să am copii. Și atunci această ființă umană extraordinară a intrat în viața mea și m-am îndrăgostit nebunește. Apoi am știut din momentul în care am cunoscut-o că totul avea să fie diferit”, a mărturisit George Clooney.