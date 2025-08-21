B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Adio pungi în congelator! Metoda inteligentă care salvează aroma pătrunjelului și a mărarului

Elena Boruz
21 aug. 2025, 14:07
Sursă foto: Freepik

În multe bucătării, congelatorul ascunde pungi burdușite cu pătrunjel, mărar sau busuioc. Din păcate, după câteva săptămâni, frunzele devin lipicioase, își pierd culoarea și aroma nu mai seamănă deloc cu cea a plantei proaspete.

Bucătarii au însă o metodă simplă și eficientă pentru a salva verdețurile preferate: le transformă în cuburi aromate, gata de folosit la orice rețetă.

Cum faci cuburi de verdeață pentru tot anul

Tot ce ai nevoie este o tăviță pentru gheață și puțin lichid (apă sau ulei de măsline). Procedura este foarte rapidă:

  • ierburile (pătrunjel, mărar, cimbru, busuioc, coriandru etc.) se spală și se usucă bine,

  • se toacă mărunt și se așază în compartimentele tăviței,

  • se completează cu apă plată sau cu ulei,

  • se pun la congelator câteva ore.

Când cuburile s-au solidificat, le poți muta într-o pungă sau cutie ermetică.

De ce e mai bună această metodă decât congelarea clasică

Protejate de apă sau de ulei, frunzele nu se oxidează și nu prind gust neplăcut de congelator. Aroma rămâne intactă, iar textura e mai apropiată de cea a unei plante proaspete, conform click. În plus, fiecare cub reprezintă o porție exactă: îl scoți și îl adaugi direct în mâncare, fără să mai pierzi timp.

Cuburile cu ulei merg perfect pentru paste, sosuri sau fripturi, iar cele cu apă sunt ideale în supe ori tocănițe. Astfel, cu un mic truc de organizare, ai acces oricând la verdețuri „ca din grădină”, chiar și după luni de zile de la recoltare.

