Adrian Cioroianu și Daniela Nane, surprinși în același loc după ce au anunțat divorțul

Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale, nu mai locuiește împreună cu fosta soție, dar cei doi au fost surprinși în același loc la începutul săptămânii, chiar la instituția condusă de fostul ministru, potrivit .

Adrian Cioroianu și Daniela Nane, surprinși în același loc

Daniela Nane (52 de ani) a divorțat în secret de Adrian Cioroianu (57 de ani) la începutul anului 2022, o informație care a apărut în spațiul public în contextul imaginilor în care actrița cu tenorul Octavian Ene (29 de ani).

Chiar și așa, Daniela Nane și Adrian Cioroianu au apărut împreună la mai multe evenimente publice în 2023, iar Cancan.ro i-a văzut pe ambii la Biblioteca Națională și în această săptămână. Istoricul este director acolo, iar actrița, cel mai probabil, mai păstrează un birou alocat de fostul soț sau și-a făcut un ritual din a-l vizita la locul de muncă, susține publicația.

Daniela Nane nu mai locuiește cu Adrian Cioroianu, ci acum stă în zona Kiseleff.

Ce spune Adrian Cioroianu despre divorțul de Daniela Nane

Fostul ministru a comentat situația și susține că divorțul dintre ei este „ ”.

„Am văzut ce s-a dat în presă despre povestea asta, dar nu este chiar așa. Din punctul meu de vedere, divorțul de Daniela Nane e un non-subiect. Noi doi am divorțat mai demult, nu acum, când a aflat și presa. Chiar nu vreau să intru în detalii și Nu am ce să spun mai multe despre treaba asta. Până la urmă, viața e făcută și cu divorțuri, nu? Eu atât am de comentat, nimic mai mult”, a declarat Adrian Cioroianu, potrivit .