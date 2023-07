Adrian Nartea, schimbare nouă de look. Cum arată acum actorul și ce reacție a avut soția lui

, are o carieră de succes și a interpretat roluri variate în filme și seriale. Împreună cu soția sa, Alina, formează o frumoasă familie cu cele două fetițe ale lor. Căsătoria lor a avut loc în 2014 și sunt considerați unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz-ul românesc.

Adrian Nartea și-a făcut o schimbare surprinzătoare de look

Recent, a decis că este timpul să nu se mai asemene atât de mult cu personajele fictive din serialele sale, așa că s-a hotărât să facă o schimbare de look. În ultimele 2 luni, el a purtat o mustață artificială, pe care o aplica de fiecare dată când ieșea pe stradă. Curios cu privire la opinia urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare, Adrian Nartea și-a întrebat fanii ce părere au despre noua sa înfățișare. Surprinzător, aproape jumătate din internauți l-au sfătuit să păstreze mustața, apreciind și susținând schimbarea sa de look.

„Secretul este că am făcut rost de o mustață artificială. Este din păr natural, dar este artificială și o pot atașa. Îmi este mult mai simplu. Penntru că, într-adevăr, lucrurile au fost împărțite. Cam 45% din fani și fane mi-au zis să îmi păstrez mustața, dar în rest au zis să nu. Am zis să găsesc o soluție și am promis că fac o donație atunci când o dau jos. Am dat-o jos și donația rămâne”, a declarat Adrian Nartea pentru .

Un experiment distractiv pentru Adrian Nartea și reacțiile familiei

Decizia lui Adrian Nartea de a purta o mustață falsă a fost primită cu reacții diferite în familie. Soția lui, Alina, l-a încurajat să o păstreze, dar nu părea foarte hotărât. Fiicele lui au găsit mustața amuzantă și s-au jucat cu ea. În cele din urmă, Adrian a ales să o păstreze, aducând o notă distractivă în familie.

„Am văzut un Tik Tok foarte drăguț. Vine o tipă și zice că cele mai îngrozitoare momente din viața unei soții sunt astea: apare soțul, după ce se bărbierește, cu o mustață și îi zice că se gândește să o păstreze, iar ea este șocată. Soția mea a zis un da așa mai timid, iar fetele nu au avut nicio treabă. Cea mică se mai juca, când o țineam în brațe, cu mustața, dar ca idee eu 40 de ani m-am obișnuit fără mustață. Faptul că am avut mustață două luni de zile a fost doar așa un experiment, drăguț, pe care o să-l mai fac, dar îmi trebuie o motivație, gen un rol. La Chiriac (n.r personajul pe care îl interpretează în piesa de teatru) a fost un studiu de rol, am lăsat mustața, mi-am dat seama cum e, acum am dat-o jos și o aplic când este nevoie” , a povestit Adrian Nartea.