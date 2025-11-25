B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Adriana Bahmuțeanu a povestit cum i-a aruncat pe geam piciorul lui Silviu Prigoană: „L-a sunat pe Lucică, șoferul, să vină să ia piciorul din pom”

Selen Osmanoglu
25 nov. 2025, 14:53
Sursa foto: Captură video - Unica / YouTube
Cuprins
  1. „Vezi piciorul ăsta?”
  2. De ce a rămas Prigoană fără picior

Relația dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană a fost marcată de certuri, de-a lungul timpului. Jurnalista a povestit cum decurgea o zi din viața lor și a adus aminte de un episod, în care aceasta i-a aruncat piciorul de lemn pe geam bărbatului. Iată despre ce este vorba!

„Vezi piciorul ăsta?”

„Da, este adevărat. La o ceartă. Hai să vă spun. I-am pus și ciorbă în cap, dar și el mi-a pus berea în cap. Venisem de pe avion și voiam să beau o bere, «nu, că nu bei», «ba da», și mi-a pus-o în cap. I-am dat și eu cu ciorba”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, conform Click.

„Iar cu piciorul, tot așa. Ne-am dus la un supermarket, am cumpărat mai multe lucruri: băuturi, ulei de măsline, vin roșu, diverse. Am ajuns acasă, ne-am certat, am aruncat cu toate sticlele direct din acele sacoșe cu care venisem, nu știu cum de nu ne-am omorât. Se făcuse casa varză, televizoare sparte, mobila, vin și ulei pe pereți, era ca la nebuni”, a adăugat.

„După care, ca să mă răzbun pe el, i-am zis în felul următor: «Vezi piciorul ăsta? Pe geam ți-l arunc». Stăteam la etajul 6. L-am aruncat pe geam, el l-a sunat pe Lucică, șoferul, să vină să ia piciorul, și-a luat piciorul din pom, m-a încuiat în casă și a plecat”, a continuat.

De ce a rămas Prigoană fără picior

Silviu Prigoană a vorbit deschis despre accidentul grav care i-a schimbat viața la vârsta de doar 22 de ani.

„Mi-am pierdut piciorul într-un accident de muncă. La ultima operație, am avut un mic incident, era să nu mă mai trezesc din ultima anestezie, am fost în moarte clinică, m-au resuscitat cu greu. Mi s-a făcut respirație artificială și am fost resuscitat. Prima dată ți se plânge de milă, un an am umblat în cârje. Părinții mei au fost foarte afectați”, declara Silviu Prigoană cu ceva timp în urmă.

Silviu Prigoană a decedat la data de 12 noiembrie 2024, în urma unui infarct suferit într-un restaurant din Bran.

