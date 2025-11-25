B1 Inregistrari!
Irina: „Eu sunt aia țâfnoasă, sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține”. De la ce apar certurile în familia Fodor

Selen Osmanoglu
25 nov. 2025, 12:55
Foto: Instagram
Cuprins
  1. O relație de durată
  2. Certurile în familia Fodor
  3. „Ciondăneli”

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, iar cei peste 17 ani petrecuți împreună demonstrează soliditatea relației lor. Cu toate acestea, Irina recunoaște că mai există momente în care „moldoveanca aprigă” din ea iese la suprafață.

O relație de durată

Căsătoriți din 2010, Irina și Răzvan Fodor trăiesc o poveste de dragoste care a rezistat timpului, aparițiilor publice și vieții agitate din showbiz. Cei doi sunt părinții unei fete, Diana, în vârstă de 14 ani, și spun că secretul relației lor este echilibrul dintre disciplină și umor.

Prezentatoarea TV mărturisește însă că nu este întotdeauna cea mai calmă persoană din casă. „Eu sunt mâna de fier în casă. Mai ridic și eu tonul, ca la Moldova așa. Îmi mai pierd și eu papucii din când în când. Sunt moldoveancă de aia aprigă!”, spune ea, pentru Click.

Certurile în familia Fodor

Relația lor este una extrem de armonioasă, dar Irina recunoaște că există momente de tensiune, mai ales din cauza „cicălelilor de gospodină”.

„Dar, ne-am certat foarte rar în 17 ani. Nu prea ajungem să ne certăm foarte tare. Recunosc că eu sunt aia țâfnoasă, sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține. Mă apucă: > Adică, sunt chestii din astea, cicăleală de asta de mamă, de femeie! Cicăleală de gospodină”, a spus Irina.

„Ciondăneli”

Chiar dacă momentele tensionate nu lipsesc, acestea nu au degenerat niciodată în conflicte serioase.

„Nu am ajuns până acum la o ceartă din aceea mare! Îmi fac cruce că, știi cum e, să nu spui prostii… Nu ne-am certat niciodată din ceva grav. Cel mult au fost ciondăneli pe chestii mici și absolut neimportante, dacă stau și mă uit acum înapoi”, mărturisește prezentatoarea.

Irina are și un „test al certurilor” pe care îl aplică de fiecare dată: „Dacă te cerți pentru ceva astăzi și faci un exercițiu de imaginație și te gândești așa: > Dacă răspunsul este >, înseamnă că te cerți de pomană azi. E simplu”, mai spune ea.

