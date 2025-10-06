B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie

Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie

Traian Avarvarei
06 oct. 2025, 15:57
Adriana Stere are 5 copii și spune că e o mamă severă: „Nu sunt prietena lor”. Cum reușește să „impună limite” în familie
Adriana Stere are cinci copii și spune despre ea că este o mamă severă. Sursa foto: Captură video - CreștemMari / YouTube
Cuprins
  1. Cum se descrie Adriana Stere, mamă a cinci copii
  2. Cum și-a responsabilizat Adriana Stere copiii

Adriana Stere are cinci copii din două căsnicii și spune despre ea că este o mamă severă. Cel mai greu îi e să gătească. În rest, și-a educat copiii să fie și ei responsabili în casă.

Cum se descrie Adriana Stere, mamă a cinci copii

Întrebată de Ramona Păuleanu în podcastul ei ce fel de părinte este, reporterița PRO TV a răspuns: „Strict! Eu sunt părinte, nu sunt prietena lor. Ne jucăm împreună, facem ce vor ei, dar doar atunci când se poate. Nu suntem prieteni în sensul că le permit să ia decizii. Dacă vor să meargă la vreun festival, nu. Fiului meu nu i-am permis până a devenit major ca să ia singur niște decizii responsabile, sper”.

Adriana Stere a admis că uneori mai țipă la copii ca să se impună: „Nu e o lume în care să îți crești copiii prietenește. Trebuie să impui limite. Din păcate, nu-mi iese mereu și când nu-mi iese zbier. Mai ripostează, dar nu țip degeaba. Țip mai ales pentru că am ajuns la disperare după ce am zis o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori niște lucruri simple de făcut”.

Însă marea ei provocare e să gătească pentru cinci copii: „Partea cea mai dificilă e făcutul de mâncare în fiecare zi. (…) Mă termină asta! La noi nu sunt mofturi, eu fac o oală de ciorbă și o salată și dacă nu vrei ciorbă și salată, sănătate!”.

Cum și-a responsabilizat Adriana Stere copiii

„Copiii mei știu foarte bine că eu sunt mama, nu sunt spălătoreasa, nu sunt slugă în casă, nu sunt bucătăreasa, nu sunt cea care adună șosete aruncate în casă. De regulă știu că au de spălat farfuria și cana lor. Și cei mici își strâng jucăriile, să își pună rufele murdare în coșul de rufe. Casa mea e o linie industrială în care fiecare pas trebuie să fie făcut corect”, a declarat Adriana cu ceva timp în urmă explicând cum face față vieții agitate de reporter și celei de mamă cu mai mulți copii”, a spus Adriana Stere, într-un interviu mai vechi.

Tags:
Citește și...
Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”
Monden
Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”
Gina Pistol și Smiley pregătesc un proiect „de zile mari”. Ce a declarat prezentatoarea TV
Monden
Gina Pistol și Smiley pregătesc un proiect „de zile mari”. Ce a declarat prezentatoarea TV
Nicole Cherry, val de hate la începutul carierei. Cine a ajutat-o să gestioneze situația
Monden
Nicole Cherry, val de hate la începutul carierei. Cine a ajutat-o să gestioneze situația
Ioana Ginghină, jignită de mai multe femei după un dans provocator. „Toate perfectele s-au găsit să comenteze” (VIDEO)
Monden
Ioana Ginghină, jignită de mai multe femei după un dans provocator. „Toate perfectele s-au găsit să comenteze” (VIDEO)
Flavia Mihășan, secrete din culisele relației cu Andrei Ciobanu. Cu ce a dat-o pe spate comediantul
Monden
Flavia Mihășan, secrete din culisele relației cu Andrei Ciobanu. Cu ce a dat-o pe spate comediantul
Carmen Grebenișan a născut în apă. Influencerița a devenit mama unui băiețel (FOTO)
Monden
Carmen Grebenișan a născut în apă. Influencerița a devenit mama unui băiețel (FOTO)
S-a înțeles greșit! Două foste ispite de la „Insula Iubirii” nu au format niciodată un cuplu! Despre cine este vorba
Monden
S-a înțeles greșit! Două foste ispite de la „Insula Iubirii” nu au format niciodată un cuplu! Despre cine este vorba
Dan Alexa: „Am lipsit foarte mult timp de-acasă. Încerc să recuperez timpul acesta”. Ce relație are cu copiii săi
Monden
Dan Alexa: „Am lipsit foarte mult timp de-acasă. Încerc să recuperez timpul acesta”. Ce relație are cu copiii săi
Cum este alintată Adela Popescu de fiul cel mijlociu: „Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama”. Ce a povestit actrița despre copiii ei
Monden
Cum este alintată Adela Popescu de fiul cel mijlociu: „Tati, îți mulțumesc că te-ai căsătorit cu mama”. Ce a povestit actrița despre copiii ei
Carmen Trandafir: „A trebuit să îl întreb de două ori”. Cum a fost cerută în căsătorie
Monden
Carmen Trandafir: „A trebuit să îl întreb de două ori”. Cum a fost cerută în căsătorie
Ultima oră
16:58 - Apare un nou indicator rutier. Ce mesaj transmite șoferilor și unde va fi montat
16:49 - Abrudean: „E absurd să ceri demisia cuiva care face economii”. Președintele Senatului îl sprijină pe Mihai Jurca
16:40 - Flăcări uriașe pe Autostrada A1: Circulația, oprită pe ambele sensuri, după ce un TIR a luat foc. Ce transporta acesta (VIDEO)
16:35 - Obiceiul pe care Roxana Vancea îl are în fiecare weekend, împreună cu fiii ei. Ce încearcă să îi învețe pe micuți: „Nu este doar o tradiție”
16:35 - Tragedie evitată în ultimul moment la un spectacol cu drone. Sute de dispozitive s-au prăbușit pentru spectatori, într-o ploaie de foc (VIDEO)
16:24 - Ionel Bogdan susține măsurile lui Mihai Jurca: precedent pentru cheltuire responsabilă
16:08 - PSD înaintează planul pentru reforma administrației locale. Lia Olguța Vasilescu: “Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”
15:56 - Cât de sănătoase sunt, de fapt, uleiurile pe care le folosim zilnic? Află ce spun specialiștii
15:42 - CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică bilaterală
15:34 - Secretele unui Somn Bun: Ghid Practic pentru a-ți Potrivi Ceasul Biologic