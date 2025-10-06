Adriana Stere are cinci copii din două căsnicii și spune despre ea că este o mamă severă. Cel mai greu îi e să gătească. În rest, și-a educat copiii să fie și ei responsabili în casă.

Cum se descrie Adriana Stere, mamă a cinci copii

Întrebată de Ramona Păuleanu în ei ce fel de este, reporterița PRO TV a răspuns: „Strict! Eu sunt părinte, nu sunt prietena lor. Ne jucăm împreună, facem ce vor ei, dar doar atunci când se poate. Nu suntem prieteni în sensul că le permit să ia decizii. Dacă vor să meargă la vreun festival, nu. Fiului meu nu i-am permis până a devenit major ca să ia singur niște decizii responsabile, sper”.

Adriana Stere a admis că uneori mai țipă la copii ca să se impună: „Nu e o lume în care să îți crești copiii prietenește. Trebuie să impui limite. Din păcate, nu-mi iese mereu și când nu-mi iese zbier. Mai ripostează, dar nu țip degeaba. Țip mai ales pentru că am ajuns la disperare după ce am zis o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori niște lucruri simple de făcut”.

Însă marea ei provocare e să gătească pentru cinci copii: „Partea cea mai dificilă e făcutul de mâncare în fiecare zi. (…) Mă termină asta! La noi nu sunt mofturi, eu fac o oală de ciorbă și o salată și dacă nu vrei ciorbă și salată, sănătate!”.

Cum și-a responsabilizat Adriana Stere copiii

„Copiii mei știu foarte bine că eu sunt mama, nu sunt spălătoreasa, nu sunt slugă în casă, nu sunt bucătăreasa, nu sunt cea care adună șosete aruncate în casă. De regulă știu că au de spălat farfuria și cana lor. Și cei mici își strâng jucăriile, să își pună rufele murdare în coșul de rufe. Casa mea e o linie industrială în care fiecare pas trebuie să fie făcut corect”, a declarat Adriana cu ceva timp în urmă explicând cum face față vieții agitate de reporter și celei de mamă cu mai mulți copii”, a spus Adriana Stere, într-un interviu mai vechi.