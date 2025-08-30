B1 Inregistrari!
Alex Bodi acuzat de agresiune. Controversatul personaj și-ar fi bătut fetița și fosta soție

Alex Bodi acuzat de agresiune. Controversatul personaj și-ar fi bătut fetița și fosta soție

Adrian Teampău
30 aug. 2025, 17:17
Alex Bodi acuzat de agresiune. Controversatul personaj și-ar fi bătut fetița și fosta soție
Alex Bodi. Sursa foto: Captură video - UN PODCAST / YouTube

În urmă cu câteva luni, autoritățile au emis un ordin de protecție, împotriva lui Alex Bodi, la solicitarea fostei sale soții, Iulia Sălăgean. Controversatul personaj monden a fost acuzat de agresiune.

Cuprins:

  • Alex Bodi acuzat de agresiune împotriva fiicei sale
  • Ce au constatat polițiștii ilfoveni
  • Cum a reacționat Alex Bodi la ordinul de protecție

Alex Bodi acuzat de agresiune împotriva fiicei sale

Alex Bodi și Iulia Sălăgean sunt divorțați din 2018 însă, de-a lungul vremii, au încercat să se împace. Lucrurile nu au mers și, astfel, s-a ajuns la despărțire. Cu toate acestea, bărbatul nu s-a dat bătut și a continuat să încerce să-și determine fosta soție să revină la el. Potrivit unor surse citate de cancan.ro, situația a degenerat și s-a ajuns la amenințări prin intermediul mesajelor.

Potrivit declarațiilor Iuliei Sălăgean, fostul soț i-ar fi trimis zeci de mesaje amenințătoare și a exercitat presiune asupra fiicei lor. Într-unul dintre mesaje, Alex Bodi ar fi spus foarte clar: „îți sparg fața!”, după cum rezultă din înregistrările depuse la dosar.

Iulia Sălăgean și-a acuzat fostul soț, în urmă cu câtva timp, că ar fi lovit-o. De asemenea, ar fi fost violent, a spus femeia, inclusiv cu fetița lor. Pe de altă parte, Alex Bodi s-a dezvinovățit, în fața instanței, spunând că în cinci, poate șase sau șapte ani și-ar fi lovit copilul doar de câteva ori. Iar în opinia sa, „3, maxim 4 palme nu reprezintă agresiuni excesive”.

Pentru autorități, însă, a fost suficient pentru a emite un ordin de restricție provizoriu pe numele lui Bodi.

Ce au constatat polițiștii ilfoveni

În mai 2025, polițiștii din Ilfov au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva lui Alex Bodi. Polițiștii au concluzionat că acesta a avut un comportament agresiv față de soție și față de fetiță

„Bodi Alexandru Nicolae manifestă un comportament agresiv atât față de fosta sa soție, cât și față de fiica lor minoră, prin aceea că le agresează fizic (…)”, au arătat autoritățile.

Femeia a spus că începând cu luna februarie 2025, Alex Bodi a început să devină agresiv și să-și certe fiica, interzicându-i să-și manifeste sentimeltele. Acest lucru, a spus ea, a provocat copilului coșmaruri și teamă de tatăl său.

„Reclamanta a arătat că în trecut pârâtul a fost implicat activ în creșterea minorei (…) însă din luna februarie pârâtul o ceartă pe minoră, nu o lasă să își exprime sentimentele și o lovește, în mod nejustificat”, se arată în dosar.

Cum a reacționat Alex Bodi la ordinul de protecție

După emiterea ordinului de protecție pentru agresiune, Alex Bodi a deschis un proces în intanță prin care solicită ca fiica sa să-i fie încredințată și să se mute cu el. El își justifică cererea acuzând tensiunile dintre el și fosta soție. Afaceristul susține că aceasta exercită presiuni emoționale și financiare asupra sa. Pe de altă parte în cererea din intanță Alex Bodi a afirmat că și-a lovit copilul rar, iar acest lucru „nu reprezintă agresiuni excesive”.

De asemenea, Alex Bodi a mai spus că a contribuit t la întreținerea Iuliei, oferindu-i o sumă de 5.000 de euro luna. El a spus că a încercat de mai multe ori să reia relația, deși mesajele de amenințare și comportamentul agresiv indică altceva.

„La întrebarea apărătorului pârâtului, respectiv dacă i-a dat pârâtul un mesaj scris din care să rezulte că îşi doreşte o relaţie amoroasă, reclamanta răspunde că da, are zeci de mesaje de la pârât, inclusiv unul în care i-a scris: «Nu ai vrut să fim prieteni deschiși, trebuie să cobori la parter»”, se arată în dosar.

Instanța urmează să decidă dacă cererea lui Alex Bodi va fi aprobată. Aceasta în condițiile în care, din dosar, apar întrebări legate de siguranța copilului și comportamentul părintelui, potrivit Cancan.

