Alex Delea, câștigătorul Survivor 2022, adevărul despre relația cu Elena Chiriac: „Vorbim, ne scriem...

Alexandru Delea este marele câștigător al competiției Survivor România. După câteva zeci de săptămâni de luptă, tânărul a obținut 100.000 de euro. A trecut aproape o lună de când a revenit din Republica Dominicană, iar recent a povestit despre relația pe care o are cu Elena Chiriac, într-un interviu pentru

În plus, Alex Delea a făcut mărturisiri și despre experiența din concurs, dar și despre cea fost cel mai greu pentru el în timpul competiției.

Alex Delea, adevărul despre relația cu Elena Chiriac

La întrebarea primită despre în prezent cu Elena Chiriac, Alex Delea a mărturisit că el și „Cu Elena am rămas în relații foarte bune: vorbim, ne scriem, suntem prieteni. Am văzut speculațiile, dar lumea poate scrie și poate vorbi! Eu așa cum m-ați văzut în fața ecranelor eram tot timpul. De-a lungul întregii perioade m-am simțit acasă și m-am înțeles bine cu toată lumea. Îmi place să cred că așa au simțit și ei față de mine.”

Câștigătorul a povestit și despre cum se simte după ce a trecut o lună de la marea reușită. „Așa este, a trecut o lună de zile de când am revenit și încă nu-mi vine să cred că eu am câștigat. Este ireal… Nu sunt conștient de ceea ce am făcut. Mă uit la videoclipuri, văd ce s-a întâmplat și totuși pare că a fost un vis. Este ceva extraordinar, apreciez din tot sufletul toate persoanele care vin să mă felicite. Însă, în continuare, îmi este greu să cred că eu sunt câștigătorul.” a povestit Alex Delea.

Vezi această postare pe Instagram

Ce a povestit Alex Delea despre Survivor 2022

Cât despre momentul câștigului, el a povestit că „Nu m-am văzut niciodată Nici măcar nu mi-am permis să am un astfel de gând. Cu toate acestea, nu m-am văzut niciodată părăsind competiția. Este ceva ce nu pot explica, îmi era atât de greu să mă văd revenind acasă și, totuși, aproape imposibil să mă văd câștigând. Greu de înțeles, nu? ”

„Atunci când domnu Dan mi-a pronunțat numele, am avut un șoc. Tocmai încercam să mă acomodez cu ideea că am ajuns atât de departe, că sunt în finală. Nu voiam să-mi fac iluzii deoarece sunt genul de persoană care, dacă-și propune ceva și nu se îndeplinește, iese foarte greu din acea stare. Când mi-am auzit numele, părea ireal…”

De asemenea, despre cele mai grele momente din timpul competiției, câștigătorul a recunoscut că” Topul ar fi: foamea, ploaia, dormitul pe jos, gândurile de acasă… E un pachet de suferință. Atunci când erai foarte obosit, voiai să dormi, dar nu puteai din cauza ploii. Și se adăuga și foamea… Era absolut tragic.”