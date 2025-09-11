Alex Dobrescu, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, fiind cercetat într-un dosar penal de trafic de droguri. Însă, decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată de inculpat.

Când a fost Alex Dobrescu arestat

La puțin timp după nașterea fiului lui, Alex Dobrescu, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat preventiv, fiind cercetat într-un dosar de trafic intern de droguri. În aceeași zi, a fost reținut de procurorii și un complice de-al său, în vârstă de 28 de ani.

Dobrescu a fost acuzat de procurori că a vândut, în mod repetat, cocaină, în timp ce tânărul de 28 de ani a fost acuzat că deţinea droguri de mare risc şi intermedia traficul.

„La data de 4 martie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reţinerea a doi inculpaţi, cu vârstele de 28 şi 40 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic intern de droguri de mare risc. Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada septembrie – decembrie 2024, inculpatul în vârstă de 40 de ani (recidivist) a procurat, deţinut şi vândut, în mod repetat, diferite cantităţi de cocaină (drog de mare risc), indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

Câți bani trebuie să plătească statului

Alex Dobrescu trebuie să achite statului cheltuieli de judecată în valoare de 7.000 de lei, 5.000 lei din faza de urmărire penală şi 2.000 lei din faza de cameră preliminară şi de judecată.

„În baza art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 41 alin. (1) și art. 43 alin. (5) din Codul penal, art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, art. 15 din Legea nr. 143/2000, art. 79 alin. (1) și (3) din Codul penal, condamnă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ,,trafic intern de droguri de mare risc” în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie.

În baza art. 72 alin. (2) din Codul penal, deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU perioada reținerii de 24 ore din perioada 04.03.2025 (ora 21:35) – 05.03.2025 (ora 21:35), precum și perioada arestării preventive de la 05.03.2025 la zi.

În baza art. 399 alin. (1) din Codul de procedură penală, menține măsura arestării preventive dispusă față de inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU prin încheierea din data de 5.03.2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti în dosarul nr. 7635/3/2025, mandat de arestare preventivă nr. 120/UP/5.03.2025, până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri.

În baza art. 274 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, obligă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la plata către stat a sumei de 7.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (5.000 lei din faza de urmărire penală şi 2.000 lei din faza de cameră preliminară şi de judecată)”, a hotărât instanța, potrivit informațiilor publicate pe

Câți bani a încasat din traficul de droguri

Printre substanțele interzise pe care le vindea Alex Dobrescu se numără și cocaina și de MDMA. Bărbatul ar fi reușit să câștige din activitatea infracțională suma de 4.900 de lei, bani care au au fost, de asemenea, confiscați de anchetatori.

Cum a reacționat Cristina Cioran când a aflat despre arestarea lui Alex Dobrescu

Fiul Cristinei Cioran și a lui Alex Dobrescu s-a născut pe 14 februarie. Aproape trei săptămâni mai târziu, bărbatul era arestat pentru trafic de droguri, iar Cristina Cioran trebuia să se confrunte cu șocul aflării veștii. În timp ce era acasă, împreună cu cei doi copiii, Eva și Max, vedeta a primit un telefon care o anunța că procurorii l-au reținut pe tatăl copiilor ei.

„Poftim?! Nu, nu știu nimic despre asta. Unde ai văzut asta? Doamne! Nu știu nimic. Lasă-mă să dau un telefon, te rog. M-ai dat peste cap acum. Eu sunt cu copiii acasă. (…) Am vorbit cu el ieri, dar… Lasă-mă să dau un telefon, te rog”, a spus Cristina Cioran pentru Libertatea.

Relația dintre Alex Dobrescu și Cristina Cioran a fost marcată de numeroase conflicte și tensiune. Mai mult, actrița a reușit să obțină un ordin de restricție împotriva bărbatului, dar pe care nu l-a mai prelungit după 24 februarie, atunci când a expirat.