Alex Velea a dezvăluit public de la ce a pornit conflictul dintre el, Mario Fresh și Lino Golden

Alex Velea, Mario Fresh și Lino Golden au ocupat multă vreme primele pagini ale tabloidelor, după ce s-a aflat că prietenia dintre ei s-a destrămat. Pentru că în jurul acestui subiect au apărut multe speculații, iubitul Antoniei a decis să dezvăluie motivul conflictului, scrie

foarte cunoscut și apreciat. El are casa lui de producție de care este tare mândru și recunoaște că muncește din greu pentru a mulțumi pe toată lumea. Are sub aripa lui mulți tineri la început de drum în cariera muzicală și îi susține cu toate resursele și forța lui. Într-un anumit moment, sub protecția lui se aflau și Mario Fresh și Lino Golden.

Vezi această postare pe Instagram

Ce nu tolerează Alex Velea

Relația dintre Alex Velea, Mario Fresh și Lino Golden s-a destrămat în urmă cu mult timp. Cei trei au avut mare succes la public, însă din păcate discuțiile și neînțelegerile dintre ei au dus la separarea lor definitivă.

„De la nesimțire și vedetisme gratuite din partea lor. Pentru mine e un subiect închis. Cineva e acolo Sus și le vede pe toate”, a spus artistul.

La un anumit moment el a menționat că nu prea este iertător, nu prea dă a doua șansă și sub nicio formă nu tolerează falsitatea, ipocrizia și minciuna.

Alex Velea, despre a doua casă – Golden Boy Society

O mare parte din timp, Alex Velea îl petrece la studio, locul pe care îl consideră a doua casă. Atunci când se ajunge la acest subiect, este des auzit termenul de plus #familia.

„E adevărat. Am două familii. Cea de acasă și cea de la studio. Eu, de felul meu, mă atașez repede și puternic de oameni. Sunt gata să le ofer tot sprijinul meu și să îi influențez pozitiv. Să le dau forță, putere de muncă și toată inspirația mea.

Încercăm să le facem bine pe toate. Să îi mulțumim pe toți. Nu se poate, evident! Dar noi ne vedem de drumul nostru. Avem ambiții mari și suntem gata să muncim pentru visul nostru de a face muzică, pentru că iubim asta, și pentru a bucura lumea”

Artistul mărturisește că pe umerii săi, dar e cea pe care și-o asumă. El îcearcă să depășească cu optimism toate provocările.

„Familia de acasă îmi oferă căldura de care am nevoie și cu „nebunii mei de la studio trăiesc emoția muzicii pe care o facem. Am noroc că am o parteneră care-mi înțelege stilul de viață și care mă susține până în „pânzele albe. Mă consider binecuvântat că o am lângă mine pe Antonia”, a mărturisit vedeta.